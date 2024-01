Diario AS abre el telón en una jornada cargada de información para Real Madrid. Han sido horas frenéticas y de decenas de rumores alrededor de la estrella que llegará al Bernabéu en verano del 2024. La última de estas habla de un Carlo Ancelotti que mira hacia Manchester City y no PSG. ¿Prefiere el italiano a Erling Haaland cuando mira a Kylian Mbappé? Atentos a todo lo dicho anoche.

Fueron horas más que convulsas alrededor del futuro que el delantero del PSG. The Athletic apuntaba como este ya había recibido la propuesta inicial de Real Madrid de cara a saber si finalmente se puede contar con sus servicios para el verano del 2024. The Times en el Reino Unido hablaba de un Mbappé que habría rechazado dicha oferta mientras en Francia Santi Auona de Footmercato se animaba a declarar un acuerdo sellado entre la Casa Blanca y Kylian Lotin. Muchas versiones, nada oficial y una carrera abierta hasta el 15 de enero. Es la fecha que todos los portales mencionados comentan como el límite del club blanco.

Uno donde Carlo Ancelotti por supuesto también tendrá voz. Diario AS habla de un italiano convencido de que la mejor opción para la delantera pasa por Erling Haaland. El delantero noruego es visto a puertas adentro del Bernabéu como el gran ariete que tendrá la próxima década e igualmente como una opción a atacar si es que Mbappé no da el visto bueno en las fechas señaladas. Los precios de una hipotética salida de Manchester van entre el centenar y los 200 millones de euros. Mucho ruido para una trama que no se pretende alargar más allá de este enero.

Mbappé es la prioridad. Desde hace 7 veranos que Real Madrid busca su incorporación sin ningún tipo de éxito a la hora de conseguir sacarle del PSG. The Athletic habla de una oferta que será inferior a la que el conjunto merengue pusiese sobre su mesa en enero del 2022. Desde aquella negativa del crack francés, la casa blanca ha invertido más de 240 millones de euros en fichaje. Si a esto le sumamos los costes por las obras del Santiago Bernabéu, la caja tiene menos billetes para convencer a Kylian Lotin. La teoría de una tercera vía en la Premier League sigue viva.

Por Francia no hay desesperación. L’Equipe habla de un futbolista implicado y que ayer firmase su primera tripleta del año en un encuentro de Copa de Francia. Mbappé acapara todas y cada una de las informaciones cercanas a un Real Madrid donde se sitúa a Ancelotti como el gran defensor de mirar a Manchester por Haaland. Al italiano se une el CEO del club, José Ángel Sánchez, como esas voces que pretenden dejar atrás la saga por el delantero galo lo más pronto posible. 15 de enero, el límite del Bernabéu para saber quien toma el lugar de Karim Benzema en verano del 2024.

Ancelotti renueva sin cláusula

Carletto ha prolongado su contrato hasta el 2026 en una operación meramente relacionada al interés de Brasil en sus servicios. No tendrá una cláusula de recisión o montos para romperla antes de dicha fecha. Es el entrenador del presente y futuro de una entidad donde solo se ha perdido un partido en lo que vamos de temporada. MARCA, responsable de dicha información.

¿Qué dice Luis Enrique de Mbappé?

“Mbappé jugará siempre que quiera…Lo gestionaré como lo he hecho siempre. No es algo que dependa de mí. No soy la persona que deba responder a esa pregunta”, palabras del DT tras la victoria por 0-9 anoche ante US Revel de la sexta división de Francia. PSG confía en retenerle con un contrato a largo plazo.