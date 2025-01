Carlo Ancelotti: "No soy el mejor ni el más tonto"

El Real Madrid intentará dar vuelta la página de la goleada 5 a 2 sufrida con el FC Barcelona en la Final de la Supercopa de España con su compromiso frente al Real Celta de Vigo por los Octavos de Final de la Copa del Rey. No obstante, lo abultado del resultado y el rival hace que todavía Carlo Ancelotti no haya podido digerir del todo la derrota.

De hecho, en la conferencia de prensa previa al duelo copero, los temas que se tocaron fueron en relación con el tropezón en el Clásico. “No sigo la onda de la crítica, que un día eres el mejor del mundo y otro el más tonto. Tengo el equilibrio necesario, que me ha dado la experiencia, para saber quién soy y no dejarme llevar por la onda, porque si no un día eres el mejor y otro eres el más tonto.. Pienso que no soy el mejor, pero tampoco pienso que sea el más tonto“, dijo el entrenador italiano, quien está siendo uno de los principales apuntados por el momento irregular de equipo.

En esa misma línea, Carlo Ancelotti reconoció que el marcador que el Real Madrid padeció con el Barcelona ”es un paso atrás”, pero que tienen ”que seguir adelante”. Y agregó: ”Queda una temporada donde estamos en todas las competiciones bien posicionados. Obviamente ha sido un mal partido, lo hemos evaluado y buscado la situación”.

En cuanto al compromiso, remarcó que el déficit se vio en el nivel particular de cada futbolista: “La palabra compromiso se utiliza muchas veces porque es un aspecto muy importante del juego, que añadido a la calidad es lo que te hace tener el éxito. Tenerlo todos juntos es lo que nos ha faltado, pero lo importante es poner el compromiso individual todos juntos, en grupo“.

Por otro lado, tal como lo hizo post partido disputado en Arabia Saudí, Ancelotti destacó la labor de Kylian Mbappé: “Creo que ha necesitado tiempo para adaptarse al equipo y volver a su mejor versión física. Ahora está en un muy buen momento y el equipo lo tiene que aprovechar”.

Ganarle al Celta, la oportunidad para ir dejando atrás la caída con el Barça

“Es una oportunidad importante de salir del mal partido hecho, que nos ha dolido mucho pero no hundido. Queremos reaccionar y ojalá salga bien, que la reacción sea fuerte después del mal partido del otro día”, apuntó el estratega merengue este 15 de enero, a horas del partido con el Real Celta de Vigo que tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los cruces de los Octavos de Final de la Copa del Rey

Además del Real Madrid vs. Real Celta de Vigo, por los Octavos de Final de la Copa del Rey también se llevarán a cabo los siguientes cruces: Almería vs. Leganés, Pontevedra vs. Getafe, FC Barcelona vs. Real Betis, Elche vs. Atlético de Madrid, Athletic Club vs. Osasuna y Real Sociedad vs. Rayo Vallecano. Por cierto, el martes el Valencia venció 2 a 0 al Ourense y fue el primer clasificado a la siguiente instancia.

