Las reacciones del entorno de Haaland a la victoria de Messi en The Best

De un lado felicidad, victoria y un nuevo premio. Del otro mucha rabia, frustración y la sensación de no haber podido hacer más. Lionel Messi es el nuevo ganador del premio The Best mientras desde el entorno de Erling Haaland explotan tras lo ocurrido en la gala de la FIFA en Londres. Prensa, agentes, familia y allegados estallan contra el galardón que pretende superar al Balón de Oro de cara a los próximos años.

No fue una jornada natural. Ni Messi, Haaland o Kylian Mbappé dijeron presente en una gala donde jugadores como Rodri ni siquiera dijeron presente en el once del año y donde incluso el mejor portero (Ederson), no se imponía a Thibaut Courtois en el equipo elegido en The Best. La sorpresa llegó con la victoria de Leo y con ver como nadie de su entorno estaba presente en Londres. Más allá de merecimientos, justicias y los votos de los capitanes, desde el entorno del noruego estallaron contra FIFA y compañía.

“¿Cómo puede Erling NO ser el mejor jugador del 2023? Si premios como este quieren tener credibilidad entre los jugadores, deben detener esto… los premios terminarán sin valor”, palabras del periodista noruego Jan Aage Fjørtoft. El portavoz de la familia Haaland fue el primero en manifestarse sobre el tema. Alfie y su ceja levantada en pleno Teatro Eventime Apollo, más que tendencia en redes sociales.

Una acción que también dio para reacciones de Rafaela Pimienta. La representante de Erling Haaland y heredera del imperio Raiola tomó dicha imagen del padre del Androide para publicar vía Instagram su sorpresa por lo ocurrido en la capital inglesa. Un tenue ‘Exacto’ junto a la cara de Alfie, otra manifestación más sobre una jornada donde La Pulga llegó a las tres ediciones del premio The Best. La prensa mundial se encuentra dividida por la votación, pero por noruega estallan.

“Haaland fue el preferido tanto de los seleccionadores como de los periodistas… Yo diría que es un escándalo…Es un robo, para mi es un escándalo con perdón de la figura de Lionel Messi… La elección es una farsa, aunque soy fanático de Messi”, reacciones de diversos periodistas noruegos publicadas en medios como The Times, BBC y prensa local como DN o Adressa. Oslo y sus cercanías apuntan contra el sistema de votación impuesto por Gianni Infantino. La Pulga recibirá su trofeo más pronto que tarde.

FIFA quedó en deuda

Más allá de la opinión que cada uno tenga sobre la elección final, resulta imposible no ver a Zúrich como el gran perdedor de la velada. No solo por la incomodidad que se vivió en la victoria de Messi, sino por encima de todo por el hecho de no contar con ninguno de los finalistas en el escenario. Competir así con el Balón de Oro, imposible.

Más ganadores

Pep Guardiola y Sarina Wiegman fueron elegidos como mejores DTs de la temporada. Aitana Bonmatí se queda con el premio a la mejor jugadora del año. Ederson y Mary Earps fueron los guardametas con más votos. Guilherme Madruga ganó el premio Puskás y la selección de Brasil se llevó el galardón del Fair Play. Por último aparece Hugo Daniel Íñigue, hincha de Colón de Santa Fe que se llevó el trofeo a mejor fan del curso.