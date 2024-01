No hay otro tema de conversación ahora mismo en Europa. El futuro de Kylian Mbappé ha vuelto a la vida y como nunca luego de una serie de declaraciones donde el delantero del PSG abrió la puerta de cara al futuro. Por Francia dan la fecha donde tanto en París como Real Madrid conocerán la voluntad del delantero. Habrá varios hitos a tener en cuenta de cara a conocer como termina esta saga de ya hasta siete años. ¿Se filtrará antes?

L’Equipe es el primer medio en hablar del límite de Mbappé. Los clubes que le pretenden se lo han marcado para el 15 de enero, máximo el día 30 y ahora llega la hora de saber que hará Kylian. Se dice por el principal portal deportivo de la Galia que el crack de Le Bleus no piensa llegar a los octavos de final de la UEFA Champions League sin su futuro definido. Se espera que en la previa al choque con Real Sociedad en el Parque de Los Príncipes, el ariete de Luis Enrique comunique a los que le pretenden que hará al final del curso. Qué no se haga público hasta junio, su objetivo.

“No he tomado una decisión, no he tomado una decisión. Pero con el acuerdo que hice con el presidente este verano, sea cual sea mi decisión, logramos proteger a todas las partes y preservar la serenidad del club para los desafíos venideros, que siguen siendo los más importantes”, fueron sus palabras en zona mixta tras ganar la Supercopa que dieron lugar a las informaciones que ahora recibimos a lo largo de Europa. Mbappé tendría como postura definir todo antes del 14 de febrero contra Real Sociedad. La ida es en París.

La Champions será clave. Es el único pendiente en la carrera de Kylian y el lugar donde su temporada quedará expuesta. Por L’Equipe hablan de un Real Madrid y PSG desesperados por conocer la decisión lo antes posible. También de dos clubes donde la imagen del delantero genera todo menos confianza de cara al futuro. Cada uno espera contar por Mbappé por supuesto, pero entienden por Bernabéu y Parque de Los Príncipes que los precedentes obligan a tomarse precauciones a la hora de analizar un futuro con el ícono de Francia. La casa blanca quiere todo solventado para el 15 de enero.

Francia habla de un mes más para saber que ocurre. Mbappé ya tiene dos propuestas y queda saber si el Reino Unido y su Premier League meten mano de entrada. Real Madrid oferta cinco años de contrato, un sueldo de 26 millones de euros según indican por MARCA o AS y una suculenta prima de fichaje. PSG, a quien Kylian ha perdonado cerca de 80 ‘kilos’ a modo de primas y bonos, de momento no filtra las cifras de un nuevo contrato. Recordemos que el delantero ya desestimó la opción de prorrogar su vínculo laboral el pasado otoño. 14 de febrero, el límite marcado por L’Equipe.

Bellingham, el más caro del mundo

Jude es el líder del proyecto que espera a Mbappé. A tal punto ha calado el inglés por Concha Espina que incluso el observatorio CIES ya le tasa en 267,5 millones de euros. Está por encima de los 251,2 de Erling Haaland. ¿Kylian Lotin? Con un valor de 106 millones de euros. Bellingham, cada vez más arriba de la mano de la camiseta merengue.

Novedades con el Bernabéu

Relevo publica un extenso reportaje donde se habla de las posibles fechas donde finalmente se inauguraría el coliseo blanco. Más allá de las obras que restan en los parkings del recinto y en la estación de metro del estadio, todo apunta a verano del 2024 para una fiesta donde Real Madrid abrirá el que definen como el: “Centro de ocio y entretenimiento más grande del planeta”.