Kylian Mbappé rompió el silencio. El delantero de 25 años consiguió el primer título del año anoche con un PSG donde sus palabras generan diversas interpretaciones por estas horas. Lo mismo ocurre en un Real Madrid donde el reloj sigue llegando a cero y donde hay dos vertientes ante las declaraciones del crack de Le Bleus. ¿Quién tiene la razón y que se esconde por la casa blanca?

“Aún no he tomado una decisión. Pero tenemos un acuerdo con el presidente que significa que todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna. Hay que pensar en el equipo”, palabras de Kylian anoche tras ganar la Supercopa de Francia contra Toulouse. Todo esto en una zona mixta donde aseguró que PSG se encuentra protegido a nivel económico con su marcha. No hay decisión, más si el dejar en claro que la novela no tiene por qué alargarse hasta finales de año. Así se ve todo desde el otro lado de los Pirineos.

Faltan algunos medios por salir al ruedo, pero si hacemos un resumen general surgen dos vertientes. Por El Chiringuito comentaron de un enojo masivo de tanto PSG como Real Madrid por las palabras del delantero. Gustó poco o nada que Mbappé saliese a hablar de su futuro, que comente como duelo de la trama sus inquietudes y que igualmente, no se cierre ante ningún destino. La teoría de un tercer potencial interesado no deja de hacerse presente. Los ojos miran a la Premier League y concretamente a Anfield Road.

Real Madrid tiene en claro que no quiere noveles a largo plazo. 15 de enero es la fecha filtrada por el club blanco de cara a saber si se cuenta o no con Mbappé para la temporada 2024/2025. Si firma como agente libre entes de dicha fecha habrá nuevo rey en el Bernabéu y sino, un nuevo delantero a buscar en el mercado. The Athletic y Mario Cortegana hablaban minutos atrás de una operación donde el silencio puertas afuera a Valdebebas poco o nada tiene que ver con lo que se cuece por dentro de la entidad. Hay llamados y consultas.

“Ya mueven dedos para saber cómo está la situación. No lo van a decir públicamente y filtrarán que no hay nada con Mbappé, pero por supuesto que están analizando como seguir adelante”, la información de The Athletic minutos atrás. Enojo, presiones, fechas concretas y movimientos en la sombra, las primeras reacciones del universo Real Madrid ante las palabras de Mbappé sobre un posible futuro fuera de París. Hasta que no renueve su contrato, cualquier equipo del planeta puede quedarse con sus goles por cero euros a nivel de traspaso.

Un año más que cargado

¿Por qué Mbappé no anuncia si se queda o se va? Es la pregunta más común por estas fechas. Hablamos de un año de Eurocopa donde representará a Francia y donde en París se vivirán Juegos Olímpicos. No es un hito menor para un Kylian que dirá presente en ambos torneos y que bajo ningún contexto entiende un futuro lejos de París saliendo con tintes de polémica o enojos generales.

¿De qué se trata el acuerdo de Mbappé con PSG?

Tiene que ver con las primas de fidelidad pactadas en su renovación del 2022 y lo que perdería el club con su marcha a coste cero. Mbappé ya renunció a más de 80 millones de euros en agosto de cara a no perjudicar al PSG a nivel económico. El pacto comentado tiene que ver igualmente con dejar de una forma u otra dinero en el Parque de Los Príncipes si dice adiós. ¿La forma más sencilla? Que en Paris se queden con un porcentaje de la prima de fichaje que le de su nuevo equipo. Se vienen días cargados alrededor de la trama del siglo.