El fichaje de Neymar al PSG vuelve a ser investigado. En esta ocasión no se buscan motivos deportivos para encontrar irregularidades en el pago de 222 millones de euros al Barcelona en verano del 2017, más si posibles indicios de tráfico de influencias en la política francesa a favor del Parque de Los Príncipes. Miembros de la Asamblea Nacional están implicados e intercambios telefónicos son la base de las diligencias que se dan ahora mismo en París. Atentos.

La Agencia AFP desvela las investigaciones que se dan desde que en noviembre del 2023 se detectasen diversas charlas entre directivos del PSG, el vicepresidente de la Asamblea Nacional Hugues Renson (del partido del presidente Emanuel Macron) y su por entonces director de comunicación Jean-Martial Ribes. ¿Qué pasó? Se busca saber si la justicia gala dio ventajas fiscales al PSG para poder completar el pago de 222 millones de euros de manera directa al Barcelona. La operación, sin precedentes, fue tan express como sencilla a ojos de los encargados de la causa.

Se cuenta en la Agencia AFP que de dichas conversaciones podría derivarse que Renson obró para que el club obtuviera beneficios fiscales en el pago del mayor traspaso de la historia del fútbol. A cambio el vicepresidente de la Asamblea Nacional habría obtenido entradas para el Parque de los Príncipes y diversas ventajas dentro del club. 2017, año que será investigado a fondo por parte de la justicia gala por un posible tráfico de influencias.

Renson y su figura son el epicentro de todo. Se reportan reuniones del político con Nasser Al-Khelaifi en medio de una operación concretada en pocos días a nivel contractual y donde según las autoridades, apenas hubo obstáculos a vencer teniendo en cuenta la dimensión de este. El ex diputado de Macron y sus intercambios telefónicos con las otras partes del tablero marcarán el devenir de una operación para saber hasta que punto PSG vio ayudas en los despachos nacionales para llevarse a Ney.

Las penas por tráfico de influencias en Francia van hasta los tres años de prisión. Por la Agencia AFP esperan nuevas oleadas informativas alrededor del fichaje que cambió para siempre la historia del mercado. Neymar, ya en tierras saudíes tras su salida del PSG, vuelve a ser tema de conversación en una prensa gala donde la relación de la política local con los palcos del Parque de Los Príncipes se encuentra en la mira de la justicia. Hasta aquí no hay reacciones de los implicados.

Los números de Neymar en PSG

El brasileño llegó a Francia como el gran ícono de un proyecto que apenas en una ocasión pudo rozar sus objetivos en Europa. Neymar dejaba PSG en verano tras un total de 173 partidos, 118 goles, 77 asistencias y 14 títulos a nivel local. La gran deuda de la Champions League sigue vigente en el Parque de Los Príncipes.

