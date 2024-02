La defensa con la que Carlo Ancelotti improvisará en el Real Madrid vs. Girona por LaLiga

El Real Madrid llega al juego con el Girona, su escolta en la tabla de posiciones de LaLiga, sin ninguno de sus defensores centrales. Es que, por un lado, David Alaba y Eder Militao, ambos con rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, todavía se están recuperando. Y por el otro, Nacho Fernández, con una sobrecarga muscular, y Antonio Rudiger, con una contractura en su rodilla derecha, este jueves trabajaron de manera diferenciada.

Por lo tanto, Carlo Ancelotti, a casi 48 horas de lo que será la cita con el conjunto catalán en el Estadio Santiago Bernabéu, ve que no tendrá otra opción más que improvisar con otras piezas de su plantel que naturalmente no actúan como zagueros centrales, pero que de igual modo se acercan a lo que demanda la urgencia por sus características defensivas.

Frente a este escenario que se presentó en el Real Madrid, el estratega italiano piensa en Dani Carvajal y Aurélien Tchouaméni para que ocupen el sector en cuestión. En tanto que por izquierda acompañaría Lucas Vázquez y por derecha completaría la línea de cuatro del fondo Ferland Mendy. En cuanto a la portería, es posible que se mantenga Andriy Lunin.

Por otro lado, la tercera alternativa que manejaba Carlo Ancelotti para la defensa central, que es Eduardo Camavinga, es posible que se mantenga en el mediocampo, tal como lo hizo ante el Atlético de Madrid el fin de semana pasado junto a Federico Valverde y Toni Kroos.

Vinícius Júnior: la otra duda de Carlo Ancelotti vs. Girona

Vinícius Júnior, inesperadamente, se quedó afuera del derbi con el Atlético de Madrid por una dolencia en la cervical. El brasileño realizó el calentamiento previo al choque con el Colchonero en el propio campo del Estadio Santiago Bernabéu, pero la molestia no cesaba, por lo que el cuerpo técnico del Real Madrid prefirió no arriesgarlo.

Por esta misma causa, también se plantea como una duda para el partido frente al Girona de este sábado. Vini todavía no trabaja con normalidad en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, por lo que es posible que no se lo exija dada la cercanía del primer cruce por los Octavos de Final de la UEFA Champions League vs. Leipzig. En su lugar ingresaría Brahim Díaz (como ante el Atlético de Madrid) o José Luis Mato.

¿Cuándo juega el Real Madrid contra el Girona por LaLiga?

El Real Madrid se mide ante el Girona este sábado 10 de febrero desde las 18:30 horas de Europa Central en el Estadio Santiago Bernabéu. Cabe recordar que el Merengue llega como líder de la tabla de posiciones de LaLiga con 58 unidades, mientras que el elenco catalán es escolta con 56.