Deportivo Alavés. Eso le queda al Real Madrid de cara a completar un 2023 donde se han sacado conclusiones de peso de cara a un segundo semestre de la temporada donde no solo habrá rumores de fichajes. Por el Bernabéu ya se piensa en las renovaciones de diversos pilares que a partir del 1 de enero serán agentes libres. Así va el panorama mirando los casos de estrellas como Toni Kroos o Luka Modric.

Croata y alemán vuelven al mismo lugar de hace 12 meses. Real Madrid mantiene desde hace años una política clara y donde solo se ofrecen renovaciones por una temporada para los mayores de 30 años. Es algo inamovible y que apunta a repetirse en caso de tener luz verde en casos como los de Kroos, Modric, Lucas Vázquez o Nacho. Las cesiones de Kepa y Joselu desde Chelsea o Espanyol, todavía con tiempo de sobra para ser analizadas. Así va el tema pensando en nuevos contratos para algunos de los jugadores más laureados de la entidad.

Vayamos primero al caso de los españoles. Ninguno ha dado motivos para no confiar en una nueva temporada por el Bernabéu. Si bien Real Madrid buscará recambios en su defensa de cara a la próxima década, ofrecer o no nuevos contratos a los Lucas Vázquez o Nacho no será abordado hasta como mínimo el mes de marzo. Diario AS une aquí a Luka Modric mientras con Kroos hay convencimiento de seguir ligados más pronto que tarde.

Alucinan por Real Madrid con el teutón. A sus casi 34 años incluso Alemania sondea volver a contar con sus servicios en el mundo de las selecciones. Diario AS indica que se buscará renovarle más pronto que tarde de cara a tenerle por España hasta el 2025. No es una operación como cualquier otra. Kroos ha dejado en claro que quiere irse del fútbol en su pico de rendimiento, siendo importante y no ‘arrastrándose’ por meses. Es una decisión más allá del dinero y donde tener hambre en lo deportivo es clave.

“No estoy cansado en absoluto. Me sigue poniendo de los nervios cuando perdemos partidos. Eso también es importante, que el sentimiento siga ahí. Y sigo disfrutando del fútbol, eso es lo que me gusta…”, palabras del volante en su propio podcast (Einfach mal luppen). Si quiere y se siente con fuerzas, Toni Kroos tiene nuevo contrato con la casa blanca. Se descarta una salida a la MLS, Arabia u otros destinos. Es Bernabéu o retiro, no hay más posibilidades.

Ferland Mendy, una baja má

A la baja de David Alaba por unos 6 u 8 meses hay que sumarle una más. El lateral francés se retiró al descanso del duelo con Villarreal y como mínimo dice adiós hasta el primer partido del 2024. Ahora mismo Carlo Ancelotti no cuenta con: Vinicius, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga, Thibaut Courtois, Arda Guler y Eder Militao. Varios regresarán de cara a la Supercopa de España a mediados de enero.

Ancelotti quiere fichajes

“Hemos hablado con el club, lo evaluaremos en los próximos días. Tenemos tiempo para hacerlo porque el mercado acaba el 31 y vamos a buscar la mejor solución posible. De momento, no tenemos prisa”, palabras del italiano esta mañana. Se espera que más nombres surjan en las próximas jornadas. Ya han sonado con fuerza Raphael Varane, Rafa Marín, Goncalo Inacio, Antonio Silva o Leny Yoro.