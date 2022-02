La innovación para la fabricación de calzado para correr no se detiene.

La búsqueda no se detiene. El camino hacia el calzado perfecto no tiene fin y está bien: no hay una zapatilla que sea ideal para todas las necesidades y gustos. Pero está claro que las marcas seguirán soñando con crear el modelo que mejor se adapte a los corredores.

Si bien no es el primer modelo impreso en 3D que lanza adidas al mercado, las nuevas 4DFWD además están basada en datos, luego de cuatro años de investigación entre la marca alemana y el fabricante de impresoras 3D Carbon.

Ambos han logrado combinar los datos de cientos de atletas junto con tecnología Carbon Digital Light System para producir mediasuelas de precisión en 3D. El calzado adidas 4D es uno de los primeros del mundo en utilizar esta tecnología que ofrece la posibilidad de ajustar la mediasuela a patrones de movimiento específicos para que los corredores tengan un rendimiento preciso en cada paso.

Identificado a partir de una de las cinco millones de posibles estructuras de entramado y hecho con un 39% de material biológico, ha sido codificado específicamente para comprimir el impacto vertical. Cuando se compara con las generaciones anteriores de la mediasuela 4D, este modelo genera el triple de movimiento en condiciones de carga vertical en pruebas mecánicas. Como resultado, la fuerza de la frenada se reduce un 15% ya que la mediasuela logra redireccionar estos impactos verticales y convertirlos en movimientos horizontales.

Las 4DFWD PULSE que salieron al mercado, además combinan tecnologías 4D y EVA para que el aterrizaje sea cada vezmás suave. Es una zapatilla ideal para una corrida fluida que genera el talón inclinado que absorve mejor el impacto. El exterior del tejido de tres capas brindar un soporte elastizado sin costuras que mejora el movimiento lateral y lineal.