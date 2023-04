El es Charly Bancarel. Ella es Bárbara Humbert. Los dos ya casi perdieron la cuenta de la cantidad de maratones que completaron. Sin embargo, cada vez que terminan una, es algo especial. Claro, es que él tiene 93 y ella tiene 83. Son los abuelos de París.

En la edición 2023 de la clásica maratón de la ciudad de las luces, la organización se jactó por haber conseguido casi un récord de finishers: de los 52.078 inscriptos, el 98% completaron la carrera. Además, contó con un 43% de debutantes y un 26% de mujeres. En total, 51.100 la terminaron.

Ella

Bárbara fue la más veterana de las que terminaron la carrera. En su haber tiene nada menos que 56 medallas de 42k. De nacionalidad francesa, ha recorrido el mundo con sus zapatillas para disfrutar de la madre de todas las distancias. Descubrió su amor por la distancia a los 43 años y nunca la dejó.

Ya completó 137 carreras de menos de 40 kilómetros, 56 maratones en 10 países y dos carreras de 100 kilómetros en Millau (a los 70 y 80 años).

"Correr es para mí una búsqueda de libertad. Me gusta correr donde quiero, cuando quiero y en cualquier clima. Me gusta sentir la naturaleza cuando estoy en el bosque, pero también intercambiar sonrisas con los transeúntes que encuentro. Me da bienestar general. Y luego, a medida que envejezco, creo que te permite escapar del aburrimiento de la vida cotidiana que puede establecerse gradualmente... ¡Es una aventura a mi manera!", dice.

El

Charly Bancarel fue el más veterano de todos. Tiene nada menos que 93 años. Vive en Salers, Francia, y cruzó la meta en 7 horas, 22 minutos y 11 segundos, finalizando en el puesto 50.769 de 50.800 corredores. El, como bárbara, también descubrió esta pasión siendo un adulto, en su caso a los 55 años.

"Debemos continuar siempre. No paramos cuando envejecemos pero envejecemos si paramos", dice. Ya tiene más de diez maratones y planea volver el año próximo para buscar una mejor marca.

“Si sigo gozando de buena salud, espero participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Me entrenaré mucho más. Sería todo un sueño. Cuando me enteré de que los Juegos Olímpicos se celebrarían en París, me dije a mí mismo que podría y me gustaría participar”, dijo sobre el evento que se realizará en 2024 cuando los corredores amateur puedan realizar el mismo circuito que los competidores olímpicos.