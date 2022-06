Si algo caracteriza a la Fórmula 1 es la tradición, y uno de los circuitos más tradicionales es el del Gran Premio de Canadá. Obviamente, al ser un GP habitual desde los años 60 tienen muchas historias que contar; algunas heroicas, otras curiosas y, por desgracia, algunas trágicas.

Un muro embrujado, una carrera interminable y autos voladores, son algunas de las historias del Gran Prix de Canadá que cualquier fanático de la Fórmula 1 tiene que conocer.

Kubica, el piloto que salvó de milagro y permitió el debut de un campeón

En la edición de 2007, Robert Kubica protagonizó uno de los accidentes más impactantes que se recuerden en la historia tanto de el Gran Premio de Canadá, como de la Fórmula 1 en general.

Corría la vuelta 27 de las 70 que propone la pista, Kubica intentó pasar a Jarno Trulli, sin embargo, un pequeño toque hizo que su monoplaza se fuera directamente al césped, tomara un pozo elevándose en el aire haciendo que choque contra un muro a 300 kilómetros por hora. Por suerte, Kubica solo tuvo algunos golpes, aunque por culpa de este accidente no pudo disputar la siguiente carrera, permitiendo el debut de Sebastián Vettel.

Montreal, una ciudad multicultural que se enciende con la Fórmula 1

No cualquier ciudad puede albergar un Gran Premio de Fórmula 1, mucho menos uno con tanta historia y tradición como es el de Canadá, por eso, no sorprende que haya sido Montreal la ciudad elegida como sede para el Gran Prix del país norteamericano.

Es que Montreal es la segunda ciudad más poblada de Canadá con un total 1 780.062 habitantes, solo superada por Toronto(2.930.000). Algunos de los atractivos de la ciudad son la Basílica de Notre-Dame, el Mont Royal o el Museo de Bellas Artes.

Olivier Panis y la carrera que arruinó su vida

Todo piloto importante tiene una carrera que cambia su vida para siempre, por desgracia, para Olivier Panis, la suya fue en el Gran Premio de Canadá de 1997 y terminó arruinando el resto de su vida competitiva.

Es que en para ese entonces, Panis era uno de los pilotos más prometedores del circuito y todos esperaban grandes cosas de él. Sin embargo, tras sufrir un accidente en esa carrera, quedó con las dos piernas rotas, impidiéndole participar del resto de la temporada. Un año después, cuando logró volver, ya no era el mismo. Pocos años después terminó retirándose sin pena ni gloria. Una verdadera lástima.

El muro de la curva n° 13, “El Muro de los campeones”

Empezó como un hecho fortuito, sin embargo, con el pasar de los años el mito de El Muro de los campeones siguió agigantandose, a tal punto que ahora es conocido por la gran mayoría de los fanáticos de la Fórmula 1.

Se trata de El Muro de los campeones, o como se llama a la pared ubicada en la curva n° 13 del circuito, la cuál fue bautizada así por la gran cantidad de campeones de Fórmula 1, de todas las épocas, que sufrieron un accidente en ese lugar.

Una carrera sobre una isla artificial

Cada circuito tiene una particularidad, cada ciudad que alberga un Gran Premio tiene algún detalle que lo hace único. En el caso del Gran Prix de Canadá, es el curioso origen del lugar donde se lleva a cabo la carrera.

Es que se encuentra en Île Notre-Dame, no, no es la iglesia parisina, sino una isla artificial construída con escombros de la construcción de las líneas de subte de la ciudad. Ese mismo lugar fue el escenario de la Exposición Mundial de 1967.

Un escenario único

A pesar de que Canadá siempre está relacionado con el frío y con una población educada y pacífica, el Gran Prix de su país es conocido por ser uno de los más coloridos de todo el circuito Mundial.

Tanto es así, que es uno de los de mayor afluencia de público y tanto los días de competencia, como los previos, la atmósfera que se origina en la ciudad es muy superior a la mayoría de los Grandes Premios de otros países.

El choque de Michael Schumacher

Era el 13 de junio de 1999, cuando el mito del Muro de los Campones se originó en una carrera tan accidentada que hizo que el coche de seguridad debiera salir en cuatro oportunidades diferentes.

El primero en chocar fue Ricardo Zonta, quién venía de ganar el último título de GT, luego fue turno de Damon Hill. Sin embargo, el tercer choque de esta carrera con ese mismo muro de el de Michael Schumacher, quién venía de ser bicampeón del mundo. Por suerte, ninguno de los tres pilotos sufrió heridas de gravedad.

Ganador pero con safe card

Sin embargo, ese no fue el único dato curioso que ocurrió esa tarde, ya que también se produjo algo inédito en la historia de la Fórmula 1. Como ya dijimos antes, fueron cuatro las veces que tuvo que entrar el auto de seguridad, y una de ellas fue en el final de la carrera.

Es decir que por primera vez en la historia de la F1, un corredor ganó una carrera detrás del safe card. Se trató de Mika Hakkinen, quién tuvo que escoltar al auto de seguridad por un accidente que había provocado Heinz-Harald Frentzen.

El choque de Jacques Villeneuve

En la historia del automovilismo canadiense, no hay héroe más grande que Jacques Villeneuve, único piloto en la historia de ese país que logró ser campeón del mundo de la Fórmula 1. Por eso, nadie podía dudar que en el Gran Premio de Canadá él era la gran estrella para el público.

Sin embargo, eso no logró hacer que pueda esquivar el Muro de los Campeones, Villeneve fue el tercero que chocó en la pared de la curva n° 13 del circuito. En la vuelta número 30, ocupando la octava posición, tras una mala maniobra no pudo evitar chocar con el muro de hormigón. Por suerte, no sufrió heridas mayores.

El Choque de Damon Hill

Y si mencionamos el choque de Villeneuve y de Schumacher, no podemos dejar de nombrar al de Damon Hill, quién había sido campeón de la Fórmula 1 tres años antes, en 1996.

Solo había hecho 14 vueltas cuando el vehículo del inglés chocó contra el muro de concreto, haciéndole perder la parte trasera de su Jordan. Por suerte, al igual que sus colegas, no sufrió ninguna herida de gravedad.

Un circuito imponente

El circuito Gilles Villeneuve es uno de los más desafiantes de toda la temporada de Fórmula 1. Tiene una longitud de 4.361 metros, antes era mayor, pero sufrió una modificación en el 2002, la cuál se tiene que recorrer en 70 oportunidades para terminar la carrera.

La carrera más lenta de la historia de la Fórmula 1

Siempre se dice que el GP de Mónaco es el circuito más lento de toda la temporada de Fórmula 1, debido a su difícil trazado nunca los monoplaza superan los 300 kilómetros por hora, sin embargo, en toda la historia, la carrera más lenta se dio en el Gran Premio de Canadá de 2018.

La razón fue una copiosa lluvia que obligó a que el safe card entrara en repetidas ocasiones y hasta se demorara en más de una oportunidad. La carrera la terminó ganando Jenson Button que solo lideró en el final de la competencia. Todo el recorrido terminó durando más de cuatro horas, situación que trajo la queja de las cadenas televisivas y que obligó a cambiar el reglamento para que nunca más una carrera superara las dos horas de duración. El dato de color es que Button fue otro de los pilotos que chocó contra el Muro de los Campeones, aunque en una edición anterior a esta.

Mucho más que Fórmula 1

A pesar de que son pocos los países que tienen el honor de organizar un Gran Premio, la realidad es que la Fórmula 1 no es el deporte principal principal de Canadá.

Es que en realidad, el deporte preferido en la ciudad es el hockey sobre hielo, siendo los Canadiens el gran equipo del lugar. Además, también son fanáticos del fútbol y su equipo, el Montreal Impact, participa en la MLS.

El choque de Sebastian Vettel

Otro de los campeones que sufrió en el Muro de los Campeones fue Sebastian Vettel, aunque por suerte no pasó a mayores. Ocurrió en la clasificación de la edición de 2011, cuando por una mala maniobra su monoplaza terminó impactando contra el muro de concreto.

El piloto alemán salió caminando sin un solo rasguño, por lo que no tuvo que ser atendido por los médicos.

El choque de 2007 de Robert Kubica contra el muro a 300 km/h

En la edición de 2007, Robert Kubica protagonizó uno de los accidentes más impactantes que se recuerden en la historia tanto de el Gran Premio de Canadá, como de la Fórmula 1 en general.

Corría la vuelta 27 de las 70 que propone la pista, Kubica intentó pasar a Jarno Trulli, sin embargo, un pequeño toque hizo que su monoplaza se fuera directamente al cesped, tomara un pozo elevándolo en el aire haciendo que choque contra un muro a 300 kilómetros por hora. Por suerte, Kubica solo tuvo algunos golpes, aunque por culpa de este accidente no pudo disputar la siguiente carrera, permitiendo el debut de Sebastián Vettel.

El homenaje a un grande del automovilismo canadiense

Recordar a los que hicieron grande es casi una obligación, tanto para la organización de la Fórmula 1, como también para cada uno de los países que son sedes del circuito mundial, por eso, no es extraño que la pista en la que se corre el GP de Canadá esté bautizada a modo de homenaje.

Es que el circuito recibe el nombre del expiloto y gloria canadiense Gilles Villeneuve, quién falleció en un accidente en medio de la clasificación del GP de Bélgica de 1982.

No siempre fue en Montreal

A pesar de ser una de las ciudades más importantes de Canadá, no siempre fue Montreal el hogar de su Gran Prix, ya que en más de una ocasión, la carrera debió moverse de sede.

Se han disputado 50 ediciones del GP de Canadá: 40 en Montreal, 8 en Mosport Park y 2 en Mont-Tremblant.

Los más ganadores de la historia del GP

Es normal que una carrera tan tradicional como la del Gran Premio de Canadá sea uno de los grandes objetivos de los pilotos más importantes de la temporada, por lo que tampoco es raro que dos leyendas de la Fórmula 1 sean los máximos ganadores de allí.

Lo curioso es que ambos están empatados con siete triunfos cada uno, se trata de Michael Schumacher y Lewis Hamilton. El inglés tiene una ventaja entre los dos, ya que al estar todavía en actividad, aún puede quedarse con el primer puesto.

El Gran Premio de Canadá original

Aunque es uno de los Gran Prix con más historia de la Fórmula 1, el Gran Premio de Canadá no siempre fue igual y sufrió varias modificaciones. A tal punto que ni siquiera se corrió siempre en el Gilles Villeneuve.

Es que el primer GP de Canadá se corrió en 1967 en el circuito de Mosport Park. En esa carrera el piloto Jack Brabham resultó vencedor.

Muerte de Riccardo Paletti

Posiblemente la página más trágica de la historia de este Gran Premio, y una de las más oscuras en la Fórmula 1. En 1982, con solo 23 años de edad, el piloto italiano Riccardo Paletti fue el protagonista de un accidente en la pista canadiense que terminó con su vida.

Ni bien había empezado la carrera, el piloto francés Diddier Pironi, que salía desde la pole position, no pudo arrancar su Ferrari, obligando a que todos los pilotos tuvieran que esquivarlo en el propio arranque. Paletti no pudo hacerlo, chocando de frente contra el francés y quedando inconsciente en el acto. Por si fuera poco, el tanque de nafta terminó explotando, provocando un incendio que impidió que fuera auxiliado hasta pasados unos minutos. A pesar de que fue trasladado al hospital, falleció poco después.