La noticia fue una bomba en el mundo de la pista y el esfalto: una figura keniata suspendida provisionalmente por la Unidad de Integridad del atletismo de la World Athletics. Rhonex Kipruto es una de las estrellas que con apenas 23 años se destaca en 10.000 metros y con una gran marca en medio maratón. Aún resta que se confirme el positivo para que la sanción, que podría ser de 4 años, quede firme.

El pasaporte biológico

La AIU informó que la suspensión provisional se debe a las irregularidades en su pasaporte biológico: “por el uso de sustancia o método prohibido, en base a inconsistencias encontradas entre julio de 2018 y marzo de 2022”. ¿De qué se trata? Es un registro que mide los parámetros a lo largo de diferentes análisis de sangre realizados y logra detectar las trampas en las cifras que se modifican o que no son normales.

Quién es Kipruto

Rhonex Kipruto tiene apenas 23 pero se destacó desde muy joven en las distancias de fondo. Ganó el título Mundial U20 en los 10.000 metros en el 2018, fue bronce en la distancia en el Mundial de Doha 2019. En ruta, fue récord mundial de 10k en Valencia con 26.24 en el 2020. En los Juegos de Tokio fue 9°. Ya pasando a la distancia de 21k, en 2020 fue 3° en Valencia (tercera mejor marca con 57.49) y en el 2022 ganó la media de New York.

Su defensa

Apenas se conoció la suspensión, su agencia de representación dio a conocer un comunicado en su defensa. Ikaika Sports hizo el descargo, firmado por el director Davor Savija: “A pesar de que debemos aceptar la ‘presunción de culpabilidad’, según las normas antidopaje vigentes, nos cuesta aceptar ver a los atletas tratados como delincuentes”, enuncia. Explican que se gastaron 30.000 dólares para lograr una defensa justa del atleta.

“Por supuesto, cooperaremos plenamente y seremos completamente transparentes. Instamos a la AIU a hacer lo mismo”, aseguran, además de contar que el atleta ya presentó su descargo. En el mismo comunicado, Kipruto solo dice una frase: “¡No hago trampa ni me drogo! La verdad está de mi lado. Esto es todo lo que puedo decir”.

Su agencia hizo un recuento de la cantidad de controles que superó (más de 50) y que, además, sus lugares de entrenamiento y su localización son previsibles, que no se oculta y no es difícil de hallar. Y que sólo una vez falló a un control, en 2019, por un tema familiar.

Kenia, cuna del fondo y ¿del dopaje?

Son cada vez más los casos de atletas keniatas suspendidos por controles antidopaje que dan positivo. En la web de la Unidad de Integridad hay 63 corredores que se encuentran cumpliendo sanciones. De hecho, en enero, el propio presidente keniano William Ruto se reunió con Sebastian Coe, mandamás de World Athletics para intentar buscarle una solución.

Sólo en el 2022 hubo 29 casos de doping, que llevaron al tema a ser cuestión de estado. “El camino será largo, no hay que engañarse, no se resolverá de la noche a la mañana”, afirmó Coe en una conferencia de prensa posterior al encuentro.