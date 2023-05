“La Asociación Atlética de Boston extiende sus más sinceras condolencias a la familia Hoyt por el fallecimiento de Rick Hoyt, 36 veces finalista de maratón de Boston y miembro icónico del Equipo Hoyt”, con esas palabras, la BAAA -organizadora de la Maratón de Boston- despidió este lunes a Rick Hoyt, una de las estrellas de la carrera.

A los 61 años y luego de sufrir complicaciones respiratorias, su familia comunicó su deceso. “Como muchos sabían, Rick junto con nuestro padre, Dick, fueron íconos en el mundo de las carreras en ruta y el triatlón durante más de 40 años e inspiraron a millones de personas con discapacidades a creer en sí mismas, establecer metas y lograr cosas extraordinarias”, expresaron a través de un comunicado.

“Rick también fue un pionero en educación. Su madre, Judy Hoyt, cambió las leyes que permitieron que su hijo fuera educado junto con sus compañeros no discapacitados. Su familia está desconsolada y solicita tiempo para llorar y compartirá los detalles a medida que estén disponibles“, agregaron.

Su historia

Rick nació con parálisis cerebral luego de complicaciones durante el parto. Sin posibilidad de hablar y sin poder mover gran parte de su cuerpo, en 1977 se comunicó con su padre a través de la ayuda de un ordenador especial y le dijo a su padre Dick que quería participar en una carrera benéfica para un jugador de lacrosse que quedó paralizado en un accidente en Westfield, Massachusetts

Dick no corría por esos tiempos, pero decidió empujar la silla de su hijo esas cinco millas y desde allí no se detuvieron. “Papá, cuando corro, siento que no soy una persona discapacitada“. Así, formaron el Team Hoyt y completaron no sólo carreras de calle, sino también algunas combinadas (Ironman) en las que adaptaron las distintas disciplinas para que Rick pudiera participar.

Dick dejó de correr algunos años antes que Rick, a quién otros corredores llevaron durante otras cuatro maratones de Boston, completando las 36 en total. Su padre falleció en el 2021, el año que él decidió retirarse. Mientras preparaban la primera edición de la Dick Hoyt Memorial el próximo fin de semana, se produjo el fallecimiento de su hijo.

“Rick Hoyt siempre será recordado como un ícono del maratón de Boston y por personificar la mentalidad de ‘Sí se puede’ que definió al Equipo Hoyt. Somos afortunados de haber podido llamar a Rick un amigo, mentor, pionero y finalista del maratón de Boston. Su legado perdurará a través del Premio Rick & Dick Hoyt, que se otorga cada mes de abril alrededor del maratón de Boston a alguien que exhibe el espíritu del Equipo Hoyt a través de la promoción y la inclusión”, expresaron desde la BAA.