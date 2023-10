Victor Osimhen ha estado en el ojo de la polémica en los últimos días. Napoli generó un escándalo al burlarse de su propio futbolista por medio de su cuenta oficial de Tiktok. Los posteos fueron eliminados y el club se disculpó por lo ocurrido. Ahora el nigeriano ha emitido un comunicado sobre lo que sucedió.

Fue hace solo unos días que Napoli publicó un par de videos en su cuenta oficial de Tiktok que enciendieron la polémica con Victor Osimhen. El primero parodiaba el penal errado por el delantero ante Bologna, mientras que el segundo se burlaba de su corte de cabello.

Esto, sumado a las negociaciones fallidas por la renovación de contrato en el pasado mercado de verano, disparó todo tipo de especulaciones. Se habló de una salida forzosa del africano del equipo y muchos posibles destinos en las principales ligas de Europa.

Tras días de tensión, el club salió a disculparse y a aclarar que no tuvo intención de ofender al jugador. “El Calcio Napoli, para evitar cualquier explotación sobre el tema, precisa que nunca tuvo la intención de ofender o burlarse de Victor Osimhen, patrimonio técnico del club”.

Comunicado de Osimhen

Ya pasados varios días, el atacante se pronunció por medio de sus redes sociales. “Venir a la ciudad de Napoli en 2020 fue una decisión maravillosa. La gente de Napoli me ha mostrado mucho amor y amabilidad y no permitiré que nadie se interponga entre nosotros. La pasión de la gente de Napoli me da fuerzas para jugar siempre con el corazón y el alma, y ​​el amor por el escudo es inquebrantable y lo llevo con orgullo“.

“Las acusaciones contra la gente de Napoli son falsas. Tengo muchos amigos que son napolitanos y se han convertido en parte de mi familia y de mi vida cotidiana. Agradezco a los nigerianos y a todos por alzar sus voces para apoyarme. Estaré eternamente agradecido. Apoyemos la unidad, el respeto y la comprensión. FORZA NAPOLI SIEMPRE” añadió.