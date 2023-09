La Roma no lo pasa bien en el arranque de la Serie A. En seis partidos suma solo cinco puntos, lo que tiene al equipo en el 16º puesto, peligrosamente cerca del descenso.

Lo que puso en duda la continuidad de José Mourinho. A tal punto que se rumoreó que podría dejar ‘La Loba’ por ofrecimientos con mejores condiciones. Sin embargo, el portugués fiel a su estilo reconoció que sigue más comprometido que nunca y descartó cualquier salida.

Mourinho firme en el cargo

En la previa al encuentro que disputará la Roma contra Frosinone, Mourinho indicó que sigue firme en el cargo. “El problema no son los años sino la relación, y aquí la relación es excelente (…) Hoy parece que el problema soy yo, que no lo acepto. Hasta el 30 de junio estoy aquí, si Friedkin (Dueño de la Roma) no me dice que me vaya, me quedaré aquí”, enfatizó el entrenador.

Pero como acostumbra, Mourinho dejó caer una nueva bomba y realizó una particular confesión para los hinchas. Lo que tuvo relación con un millonario ofrecimiento que rechazó por el compromiso con el club.

“Hace unos meses hubo drama de que podría irme. En Budapest le dije al equipo y a la afición que me quedaría. Durante el verano recibí la oferta más grande que jamás haya recibido un entrenador y la rechacé por mi palabra”, sentenció Mou.

¿Qué club ofreció 30 millones por Mourinho?

Aunque su declaración de inmediato generó repercusión mundial. A tal punto que Fabrizio Romano fue el encargado de revelar cuánto fue el monto que rechazó Mourinho.

El periodista especialista en los fichajes del mundo fútbol indicó que la propuesta fue de Al Hilal y que contemplaba 30 millones de euros brutos por temporada. Cifra superior a lo que recibe Ancelotti, Guardiola y Xavi entre otros.