Alejandro Gómez quedó inhabilitado por los próximos dos años a causa de un positivo que arrojó un chequeo antidoping que le realizaron en Sevilla en noviembre del 2022, en la previa de su participación con la Selección Argentina para la Copa del Mundo de Qatar. Con la cual, su experiencia en el Monza acabó a poco más de tres semanas de haber firmado su contrato.

Justamente, el club de la Serie A fue el que confirmó la noticia el viernes 20 de octubre mediante un comunicado. Y en línea con esa versión, este domingo el propio Papu fue el que suscribió el resultado del análisis a través de un escrito que publicó en sus redes sociales, el cual aprovechó para aclarar ciertos puntos y para anunciar de qué modo accionará.

“Confirmo que en el día de ayer me fue notificada la resolución del Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, por la cual se acuerda la suspensión de mi licencia federativa por un periodo de dos años“, inicia la notificación, en la que Alejandro Gómez certifica que no podrá jugar profesionalmente por dos años, período que, a sus 35 años, es probable que sea el motivo del punto final para su carrera.

“Desde siempre, no solamente he cumplido estrictamente toda la normativa, sino que me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio (…). Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohíbida“, remarca el futbolista argentino que además apuntó que accionará legalmente ante los organismos que ejecutaron la sanción: “Sin entrar en cuestiones de fondo, he puesto este asunto en manos de mis abogados al considerar que la tramitación del expediente disciplinario no se habría realizado conforme a lo dispuesto en la normativa“.

Papu Gómez aclaró cuál fue la sustancia por la que le dio positivo el chequeo antidoping

En el mismo comunicado, Papu Gómez contó cuál es la sustancia por la que le dio positivo y cómo fue que la ingirió: ”La presunta infracción tiene su origen en la presencia de Terbutalina en mi organismo por haber ingerido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada una cucharada del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos”.

Asimismo, el hasta entonces volante del Monza de la Serie A de Italia, señaló que el elemento detectado está permitido en los atletas profesionales: ”Conviene no obstante precisar que el uso terapéutico de la Terbutalina está permitido para los deportistas profesionales y que en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol“.

Comunicado del Monza con el que confirmó el doping de Alejandro Gómez

“El AC Monza comunica que ha recibido hoy de la FIFA, a través de la FIGC, notificación de la sentencia de primera instancia de la Comisión Española Antidopaje, dictada contra el futbolista Alejandro Darío Gómez. La sentencia prevé una inhabilitación para la práctica deportiva durante dos años. Se constató la presencia de terbutalina en las muestras biológicas del futbolista. Se trata de un fármaco que se tomó para calmar una crisis de broncoespasmo, en octubre de 2022, cuando el futbolista estaba inscrito en el Sevilla FC. La positividad es el resultado de una suposición involuntaria. AC Monza se reserva el derecho de evaluar los próximos pasos procesales”, dicta el comunicado del Monza ante la situación del Papu Gómez.