¿Qué tan sensible eres? Descúbrelo en este test de personalidad

Un nuevo test de personalidad ha llegado a Bolavip. A través de él, podrás descubrir el nivel de sensibilidad que manejas, además de otros aspectos interesantes a analizar.

Este tipo de pruebas a veces funcionan como un indicador por ciertas cualidades o actitudes de las personas. Esta vez, se trata de una imagen donde lo PRIMERO que veas será lo que determinará tu característica.

Qué viste primero: la respuesta determina QUÉ TAN SENSIBLE ERES

La silueta de dos individuos: tienes un gran corazón, puro y encantador. Eres muy cariñoso y sensible pero por temor a salir herido no le brindas tu amor a cualquiera. Eres sobreprotector con aquello que amas y tus decisiones están influenciadas en gran parte en base a tus seres queridos.

Corazón: te molestar aquellos lugares donde no puedes ser tu mismo. Odias los límites y ningún hecho en tu vida pasa desapercibido. Escuchas a todos por igual y no te gusta ser prejuicioso. Crees que todos pueden cambiar y corregir sus errores, perdonas fácilmente y no eres rencoroso.