Conoce las novedades que trae el Motorola G30

Todos sabemos que la famosa marca Motorola se caracteriza por la fabricación de equipos de calidad y larga durabilidad. Por esta razón, con el lanzamiento del nuevo Motorola G30, los usuarios están a la expectativa de las novedades de la exitosa línea G.

Así, el lanzamiento del Motorola G30 supone una evolución de sus dispositivos anteriores, con un modelo básico Motorola Moto G10 y con el Motorola Moto G30, que por lo que parece será el modelo que predominará en la línea Motorola.

Y esto no solo se debe a la percepción de los fanáticos de Motorola o a la recepción que pueda tener en el mercado, sino que está equipado con un increíble procesador Snapdragon 662, que lo coloca a la altura de los grandes competidores.

Además, cuenta con un diseño elegante que resulta por su cámara cuádruple, lo que lo hace codearse con los más nuevos diseños de Xiaomi y Samsung.

De hecho, todos estábamos esperando el Mobile World Congress (MWC) para el lanzamiento de este equipo, por lo que resultó una sorpresa que Motorola adelantara su venta, aunque también puede resultar comprensible.

Los grandes fabricantes ya realizaron sus nuevos lanzamientos, lo que ha obligado a Motorola a dar este paso, además del retraso del MWC, que ha obligado a muchas compañías de tecnología a avanzar en sus diseños.

Aunque el Motorola Moto G10 no sea el más aventajado, ni cuente con un sistema operativo Android 12, no quiere decir que no sea un equipo de alta calidad, aunque claramente el Motorola Moto G30 lleva la ventaja en esta carrera.

Especificaciones técnicas del Motorola Moto G30

Para poder comprender las razones por las que este equipo resulta tan impresionante frente a otros, es conveniente examinar sus especificaciones técnicas y así, poder hacer comparaciones para decidir qué equipo se adapta mejor a nuestras necesidades.

El Motorola Moto G30 cuenta con una pantalla LCD de 6,5 pulgadas, HD+ y 90 Hz. Sus dimensiones son de 165,22 x 75,73 x 9,14 mm y con un peso de tan solo 200 gramos, por lo que es suficientemente liviano para poder manejarlo con comodidad.

El procesador es, probablemente una de las mejores características, ya que cuenta con un procesador Snapdragon 662 y una memoria RAM de 4 o 6 GB. El almacenamiento interno es de 128 GB con posibilidad de ampliación por medio de una tarjeta MicroSD.

La batería es de 5.000 mAh, con carga rápida de 15W, un muy funcional sistema operativo Android 11 y conectividad LTE, WiFI, NFC, Bluetooth 5.0, Minijack, USB-C y Radio FM. Entre las características adicionales podremos encontrar lector de huellas y un botón para Google Assistant.

Complejo de cámara cuádruple

El complejo de cámaras del Motorola Moto G30 es tan impresionante que puede compararse con el Huawei P30 PRO, que puede optimizarse con el uso de algunos trucos que puede ser de utilidad para sacar el máximo provecho a sus cámaras.

Cuenta con una cámara frontal de 13 MP f/2.2 y una cámara trasera de 64 megapíxeles f/1.7 + 8 megapíxeles f/2.2 UGA + 2 megapíxeles f/2.4 macro + 2 megapíxeles f/2.4 bokeh, todas conjugadas en un hermoso módulo fotográfico rectangular.

La cámara de 64 megapíxeles funciona como un excelente sensor luminoso en conjunto con los demás sensores, lo que permite captar con exactitud los detalles de relleno, macro y profundidad, haciendo que las fotografías queden espectaculares.

Sin dudas, se trata de un equipo bastante prometedor, con características completamente increíbles, por lo que no es de extrañar que todos estemos a la expectativa del lanzamiento oficial.

Diseño innovador y elegante

El diseño del equipo es bastante elegante, manteniendo el estilo de la gama media, con algunas de las mejores características de diseño que han atrapado a los seguidores de esta marca, solo que esta vez se integran mejores detalles técnicos.

No obstante, lo más llamativo del Motorola Moto G30 es el módulo fotográfico donde se reúnen las cuatro cámaras, dándole un toque de estilo bastante agradable e incluso minimalista al smartphone.

El sensor de huella dactilar se localiza justo en el logo de Motorola, lo que es bastante amigable y divertido. Además, otra de las grandes novedades de este equipo es que además de los botones laterales de encendido y apagado, cuenta con un botón especial.

Se trata de un tercer botón que activa el acceso directo a la app de Google Assistant, por lo que podemos considerar que, con la inclusión de esta tecnología, se busca que los equipos sean cada vez más autónomos y funcionales.

Precio y disponibilidad

Ya es un hecho el lanzamiento del nuevo Motorola Moto G30, por lo que los amantes de los smartphones Motorola están a la espera de la disponibilidad del equipo en sus países.

Para fortuna de todos, ya se ha anunciado que para finales de marzo el dispositivo comenzará a distribuirse a nivel internacional, aunque aún debemos esperar una fecha exacta confirmada por Motorola.

Respecto a los precios, el modelo básico del Motorola Moto G30 de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, tendrá un costo de 219 euros aproximadamente.

Esto quiere decir que, técnicamente, estamos a muy poco tiempo de poder tener este maravilloso dispositivo en nuestras manos para disfrutar de las nuevas maravillas que ofrece Motorola, así como también vivir la experiencia de este complejo y completo juego de cámaras.

