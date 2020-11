TV curva: ¿Realmente son mejores que las pantallas planas?

En la actualidad la TV curva se ha vuelto una de las favoritas de los usuarios, debido a que este dispositivo es un avance tecnológico de última generación que busca mejorar la experiencia al ver televisión.

Sin embargo, conviene preguntarse si verdaderamente, la TV curva es tan buena como afirman, o si es solo un capricho desarrollado por las grandes compañías como Samsung o LG, que aún continúan invirtiendo en el desarrollo de estos proyectos.

Las formas de los dispositivos constituyen un factor de gran importancia cuando estos se lanzan al mercado, debido a que es posible que las ventas aumenten o disminuyan según el gusto de los compradores.

En el caso de la TV curva, podría suceder por su forma peculiar, lo que implica un verdadero riesgo por parte del fabricante.

Las TV de forma curva han tenido un auge en los últimos años. Fuente: Pexels

Mientras que para algunas personas la TV plana es el mejor invento, para otras la TV curva proporciona una experiencia mucho más agradable por los distintos ángulos desde los cuales se puede apreciar el contenido televisivo.

Sin embargo, cuando se trata de estética, es complicado delimitar cuáles serán las preferencias de los usuarios porque este aspecto podría ser muy subjetivo. Por esta razón, resulta ser más conveniente evaluar las ventajas de la TV curva.

Ventajas de la TV curva

Para formar una opinión más concreta sobre este tipo de aparatos, es importante observar cuáles son sus ventajas y las razones por las que muchas personas las prefieren sobre las TV planas.

La profundidad de la imagen en estos aparatos es de sus características principales. Fuente: Pexels

Experiencia inmersiva

La principal razón por la que las personas deciden adquirir una TV curva es que esta promete una experiencia inmersiva, debido a que parece que la misma te rodea, pudiendo captar todos y cada uno de los detalles que aparecen en pantalla.

Recordemos que cada vez los seres humanos nos involucramos más con la tecnología y la volvemos parte de nosotros mismos, por lo que no es de sorprender que con la TV curva busquemos una experiencia similar a la de la realidad virtual.

Profundidad reforzada

Gracias a la profundidad reforzada con su diseño curvo, podría parecer que nos encontramos frente a una pantalla 3D, en vista de que la percepción de quienes observan puede cambiar, aumentando la noción de profundidad.

De hecho, algunos fabricantes como Samsung, incluyen ajustes en las partes de la pantalla para incrementar la sensación de profundidad, lo que podría relacionarse directamente con la experiencia de inmersión que se vuelve cada vez más deseada.

Mayor visibilidad

La forma de nuestros ojos es curva, por lo que podría decirse que están diseñados para tener visión desde muchas perspectivas, por este motivo, la forma de la TV curva permite que sea posible mirar en todos los ángulos y abarcar cada espacio.

Mejor contraste

Las pantallas curvas tienen un mayor campo de visión. Fuente: Pexels

Este tipo de televisores permiten que los ojos enfoquen la luz proveniente directamente de la pantalla, ya que tiene un mayor contraste, el cual va entre 1.5x y 1.8x más que en el caso de las pantallas planas.

Mayor campo de visión

El diseño de la pantalla permite doblar los bordes de la imagen para generar una sensación de imagen más amplia, a diferencia de las pantallas planas que no producen este tipo de efecto y, por lo tanto, no logran generar inmersión.

Diseño encantador

Si estás en busca de un televisor que sea estéticamente agradable y que haga juego con la decoración de tu sala de estar, la TV curva puede ser la adecuada, dado que son pantallas verdaderamente hermosas y reflejan imágenes de gran tamaño que no pueden disfrutarse en una TV plana.

Desventajas de la tv curva

Sin embargo, el análisis no estaría completo si no se consideran las desventajas que este tipo de televisores pueden tener, comprendiendo que afortunadamente no son demasiadas. Por lo que aún es muy pronto para determinar si estas pantallas son mejores o no que las planas.

Exagera los reflejos

La forma en curva puede exagerar los reflejos porque cualquier fuente de luz que esté dando directamente hacia el televisor se puede reflejar, lo que podría resultar bastante molesto porque complica la visualizacipón de las imágenes.

Los reflejos en las pantallas curvas pueden ser muy molestos. Fuente:Unsplash

Limitación de vista

En algunos casos, cuando se sobrepasan los 30 grados, es posible que la visión se limite por la forma de la pantalla, lo que quiere decir que mientras que la curvatura sea mayor, la visión puede empeorar, lo que pone en ventaja a la TV plana.

No deben colgarse

Al colgar este tipo de TV en una pared, puede quedar muy inestable, en especial si se tiene en cuenta que las TV curvas deben ser de gran tamaño para abarcar todos los ángulos. Por este motivo, es mejor apoyarlas sobre algún mueble o superficie diseñada para colocarlas.

Aunque la experiencia promete ser realmente increíble gracias a la sensación de inmersión que produce, comprar una TV curva amerita considerar varios aspectos antes de la adquisición, porque de otro modo puede que esta no sea muy cómoda y no responda a las necesidades del comprador.

