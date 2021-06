WhatsApp: Cómo enviar mensajes invisibles desde Android e iOS

WhatsApp les brinda diferentes herramientas a sus millones de usuarios y les permite disfrutar de diversas funciones. Sin embargo, la aplicación de mensajería instantánea se caracteriza por redoblar los esfuerzos para mantenerse a la vanguardia como líder en su rubro en la mayor parte del planeta. Ahora, además de los habituales textos, imágenes, videos, emojis y stickers, las personas podrán enviar mensajes invisibles.

En más de una oportunidad, los internautas ponen a prueba algunos métodos para mandar mensajes invisibles, pero los intentos no tienen éxito. Uno de los errores más comunes es ingresar al chat de un contacto y solo presionar la barra de espacio para enviar un mensaje sin contenido. No obstante, el resultado no es el esperado y se debe añadir una letra, número o signo para que se habilite la opción de enviar.

A continuación, las diferentes opciones para enviar mensajes invisibles en WhatsApp en teléfonos móviles de Android e iOS.

Paso a paso: ¿cómo enviar mensajes invisibles en WhatsApp?

1) Ingresar al link https://unicode.flopp.net/.

2) Una vez dentro de la página, oprimir el botón de ‘Copy’ para copiar un mensaje invisible.

3) ingresar a WhatsApp, entrar al chat de un contacto, pegar y enviar el mensaje invisible.

WhatsApp, líder en mensajería instantánea para dispositivos móviles en gran parte del planeta. (Foto: Getty Images).

Otras opciones para enviar mensajes invisibles en WhatsApp

En caso de que no funcione el link https://unicode.flopp.net/, o que tarde demasiado en cargar, se puede recurrir a otras alternativas. Una de ellas consiste en copiar el código que se encuentra entre las siguientes flechas: > < y pegarlo en cualquier conversación de WhatsApp.

Cómo enviar mensajes invisibles en WhatsApp con una aplicación

En la Play Store, descargar la aplicación llamada Blank Message o Mensajes en Blanco (para WhatsApp). Dentro de la app, se debe seleccionar el número de caracteres y presionar la tecla de enviar. De inmediato, se abre un menú de opciones y hay que elegir la de “Enviar a través de WhatsApp”. Luego, se copia y pega el mensaje en un chat.

