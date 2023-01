Se acerca el primer Gran Slam de la temporada, así como el momento de saber como sigue esa disputa que ente Novak Djokovic y Rafael Nadal acapara todo en cada cita de estas dimensiones. Sin la presencia de un Carlos Alcaraz que recordemos no hará parte del certamen, así queda el cuadro final de un Australian Open que se encuentra a la vuelta de la esquina.

Desde el próximo 16 de enero y hasta el día 29 de este primer mes del año que todo pasará por Oceanía, por una ciudad de Melbourne paralizada ante su gran cita de la temporada y por un Rod Laver Arena donde ya se conoce el camino a la final. Con Rafael Nadal como primer cabeza de serie del torneo tras la ausencia de su compatriota Alcaraz, así queda el cuadro principal de un Australian Open donde Djokovic buscará reponerse tras las polémicas que el serbio viviese hace 12 meses en el primer Gran Slam del año.

Tras el final de las rondas preliminares y por medio de un extenso comunicado en sus redes sociales, desde las cuentas oficiales del certamen ya publican un camino rumbo al Rod Laver Arena donde habrá emociones, hitos de todo tipo y por supuesto, el mejor tenis del planeta. Los nuestros también ya conocen su destino.

Todo claro

Nadal vs Draper, Casper Ruud vs Machac, Stefanos Tsitsipas vs Halys y Novak Djokovic vs Carballes, los duelos más relevantes de la primera ronda de un Australian Open que desde este lunes buscará al ganador de un certamen que recordemos fuese levantado por el tenista balear hace poco menos de 12 meses.

Báez vs. Kubler, Coria vs. Fucsovics, Etcheverry vs. Barrere, Fran Cerúndolo vs. Pella, Bagnis vs. Evans, Cachin vs. Carreño, D. Schwartzman vs. Qualy, Ernesto Escobedo vs. T. Daniel, Daniel Galán vs. J. Chardy, los duelos de los latinoamericanos en esta primera ronda de un Australian Open del que se empiezan a sacar conclusiones de cara a la próxima semana. ¿Quién se lleva el primer Gran Slam de la temporada?