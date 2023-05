Carlos Alcaraz es, muy posiblemente, la máxima atracción actualmente del circuito ATP. No solamente por todos sus logros deportivos, sino que también por el carisma que muestra fuera de las canchas.

En esta nota, no hablaremos de títulos ni victorias: te contamos, a continuación, cómo es la relación del tenista nacido en Murcia, en 2003, con sus padres y todos los detalles.

El vínculo de Alcaraz con sus padres

Carlitos, nacido el 5 de mayo del 2003, en Murcia, España, es hijo de Carlos Alcaraz González y Verónica Garfia. Por otra parte, es el segundo de cuatro hermanos: Álvaro, Carlos, Sergio y Jaime.

Su padre también tiene una historia con el tenis: llegó a disputar torneos ATP y fue subcampeón de España. Sin embargo, debió retirarse antes de que explote su carrera por motivos económicos. Allí fue cuando comenzó a ser entrenador.

La estrella del tenis habló en su momento sobre su progenitor: "Siempre tuvo en cuenta que hay que separar el tema profesional con el familiar, sabe mucho de tenis y siempre ha estado apartado. Mi padre jugó muy bien, todos los que le enfrentaron lo dicen, pero no tuvo ocasión de crecer". Pese a que es coach, Carlos nunca quiso entrenar a su hijo.

Por otra parte, su madre es Verónica Garfi. Carlitos también se encargó de hablar sobre la importancia de ella en su vida profesional y especificó en el punto maternal: "Siempre me dice que si salgo, no llegue tarde a casa".

Alcaraz habló del rol de sus padres en su carrera

Pese a ya estar consolidado en la élite del tenis mundial, el murciano sigue delegando ciertas cosas a sus padres, como el control de su dinero: Alcaraz ya pasó los 10 millones de dólares en ganancias.

"Ellos me llevan el tema del dinero, depende del capricho, si es pequeño, como palos de golf, al que soy aficionado, no les pido permiso, pero para un coche bueno todavía estoy luchándolo. No tengo que pensar en el dinero, tengo todo lo que me hace falta. No soy de grandes lujos", había declarado en su momento.