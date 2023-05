Carlos Alcaraz es una de las caras visibles del circuito ATP, junto a su compatriota Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic. El murciano, en el 2022, logró ser el tenista más joven en la historia en ser número uno del mundo.

Sin embargo, detrás del éxito irrefutable de Carlitos existe un entorno familiar que lo apoya en las buenas y también en las malas. Un ode esos pilares es su abuelo.

Su abuelo Carlos, el primer fanático y consejero

La dinastía Alcaraz comenzó con su abuelo, también de nombre Carlos. Él fue quien introdujo el tenis a esta familia, ya que fue el primero en jugarlo y contaba con gran talento.

Además de esto, el abuelo del actual deportista es uno de los mejores consejeros. ¿Qué le aconseja? "Siempre me ha dicho que me enfoque en las tres 'C': Cabeza, corazón y cojones", declaró el campeón del US Open 2022.

Alcaraz, junto a sus padres y abuelos

¿Quiénes son sus padres?

Su padre, también de nombre Carlos, se destacó en el tenis. A tal punto que llegó a disputar torneos ATP y ser subcampeón de España, nada más y nada menos. Lamentablemente, por motivos económicos, tuvo que dar un paso al costado en su carrera profesional y comenzó a ser entrenador.

Verónica Garfi, madre de la estrella, según las palabras de Alcaraz, es muy importante en su presente, ya que es la encargada de que no se le suban los humos ni el ego. "Siempre me dice que si salgo, no llegue tarde a casa", declaró Alcaraz en una entrevista.