Carlos Alcaraz (1°) está viviendo el mejor momento de su vida: apenas con 19 años, ganó el US Open 2022 y se convirtió en el número uno del mundo más joven en la historia del tenis. A continuación, te contamos sobre la familia del español.

Carlitos, nacido el 5 de mayo del 2003, en Murcia, es hijo de Carlos Alcaraz González y Verónica Garfia. Además, es el segundo de cuatro hermanos: Álvaro, Carlos, Sergio y Jaime. El menor de los hermanos Alcaraz ya se desempeña de gran manera en el tenis...

+Jaime Alcaraz

+Carlos Alcaraz: sus padres

La historia entre Carlitos y el tenis viene desde hace tiempo. Para empezar, su padre, Carlos, también se destacó en este deporte. A tal punto que llegó a disputar torneos ATP y ser subcampeón de España, nada más y nada menos. Lamentablemente, por motivos económicos, tuvo que dar un paso al costado en su carrera profesional y comenzó a ser entrenador.

"Siempre tuvo en cuenta que hay que separar el tema profesional con el familiar, sabe mucho de tenis y siempre ha estado apartado. Mi padre jugó muy bien, todos los que le enfrentaron lo dicen, pero no tuvo ocasión de crecer", había dicho el actual 1° ATP. Alcaraz padre nunca quiso ser su coach, pero sí estaba atento a quiénes iban a estar a cargo de su hijo en el día a día.

"Pudimos conseguir el sueño de Carlos, ser número uno del mundo. Conseguirlo con 19 años es increíble", dijo.

Por otro lado, Verónica Garfi, la madre de la estrella, no pudo viajar a Flushing Meadows a presenciar el histórico logro que sembró su hijo. Según el propio tenista, ella es importante en su presente, ya que es la encargada de que no se le suban los humos ni el ego. "Siempre me dice que si salgo, no llegue tarde a casa", declaró Alcaraz en una entrevista.

+El rol de sus padres en su carrera

La fama, los éxitos y los triunfos redundantes que está teniendo trae consigo un ingreso monetario importante. De hecho, con menos de dos décadas de vida, Alcaraz está cerca de los 10 millones de dólares en ganancias. Y ahí es donde vuelven a aparecer los padres para darle una enorme ayuda a Carlitos: "Ellos me llevan el tema del dinero, depende del capricho, si es pequeño , como palos de golf, al que soy aficionado, no les pido permiso, pero para un coche bueno todavía estoy luchándolo. No tengo que pensar en el dinero, tengo todo lo que me hace falta. No soy de grandes lujos".

+Su abuelo, su primer fan y consejero

La dinastía Alcaraz comenzó con su abuelo, que también se llama Carlos. De hecho, él fue quien introdujo el tenis a su familia, siendo el primero en jugarlo y de gran talento. ¿Qué le aconseja? "Siempre me ha dicho que me enfoque en las tres 'C': Cabeza, corazón y cojones", declaró el campeón del US Open 2022.

+Alcaraz, con sus abuelos y padres