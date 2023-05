Mucho se sabe de Carlos Alcaraz cuando nos referimos a sus desempeños dentro de la cancha. A tal punto de que es uno de los máximos exponentes del circuito ATP y llamado a ser el líder del ranking por muchos años.

Sin embargo, en esta nota, te vamos a contar una particularidad con respecto al entorno cercano del murciano nacido en 2003: cómo maneja el dinero que gana.

El particular manejo de dinero de Alcaraz

Alcaraz pasó los 15 millones de dólares en ganancias, pero, más allá de ser una auténtica estrella del deporte, sigue confiando en sus padres para este tema.

En una entrevista, Carlitos contó cómo maneja el tema económico: "Ellos me llevan el tema del dinero, depende del capricho, si es pequeño, como palos de golf, al que soy aficionado, no les pido permiso, pero para un coche bueno todavía estoy luchándolo. No tengo que pensar en el dinero, tengo todo lo que me hace falta. No soy de grandes lujos".

¿Quiénes son los padres de Alcaraz?

Su padre, Carlos, también fue tenista en su juventud. Llegó a disputar torneos ATP y ser subcampeón de España, nada más y nada menos. Lamentablemente, por motivos económicos, tuvo que dar un paso al costado en su carrera profesional y comenzó a ser entrenador.

Por otro lado, su madre es Verónica Garfi y, según el propio tenista, es importante en su presente, ya que es la encargada de que no se le suban los humos ni el ego. "Siempre me dice que si salgo, no llegue tarde a casa", declaró Alcaraz.