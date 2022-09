A una semana de su consagración en US Open, Alcaraz realizó un balance del espectacular año que lleva y cómo lo quiere terminar.

Con 19 años y 130 días, Carlos Alcaraz se convirtió desde el último lunes en el tenista más joven de la historia en ocupar el primer puesto del Ranking ATP. La conquista de US Open, su primer Grand Slam, lo catapultó a aquella posición y todo apunta a que no será el único de su carrera.

Tras haber derrotado a Soon Woo Kwon para que España derrote a Corea del Sur en la fase de grupos de la Copa Davis, con boleto incluido a cuartos de final, la raqueta ibérica analizó lo sucedido con su tenis en el 2022 y tiene grandes planes para el futuro.

"Vine con un objetivo que era intentar dar lo máximo de mí para el equipo español, dar mi cien por cien. Te da un plus de motivación y confianza el ser número uno y ser campeón del Abierto de Estados Unidos, pero no pensaba en ello. Durante toda la semana he sentido mucha confianza", comenzó explicando sobre su participación en la Davis en declaraciones a Mundo Deportivo.

Y luego incluyó al certamen por países en sus deseos para lo que resta del año: "El objetivo es la Copa Masters, la final de la Davis e intentar acabar el año como número uno porque, ya que he llegado, mi objetivo es mantenerme las máximos semanas y meses posibles".

En la próxima instancia del evento internacional, España chocará en cuartos de final ante Croacia, que tuvo en Borna Ćorić a su líder en la última etapa. Alcaraz busca su primera Ensaladera de Plata, que significaría la séptima para su país, con la última conquista en 2019.