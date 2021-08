Va terminando agosto y septiembre ya tendrá en su inicio al US Open 2021 de Tenis. El último Grand Slam del año está a la vuelta de la esquina, pero lamentablemente, tendrá varias bajas sensibles en los cuadros principales masculino y femenino, sobre todo con excampeones que no podrán decir presente por diferentes lesiones.

El desgaste de un año apretado por el COVID-19, sumado entre medio a los Juegos Olímpicos de Tokio, ha llevado a que muchos jugadores lleguen a esta etapa del año con algunas molestias o arrastren lesiones de tiempo atrás. Por lo cual, el US Open sufre las consecuencias y tendrá varias figuras ausentes, de cara al sorteo del cuadro principal en los próximos días.

Los grandes ausentes para el US Open 2021

La primera gran baja para este US Open 2021, que se conoció ya hace algunas semanas, es la de Roger Federer. El suizo, exnúmero uno del mundo y campeón en cinco oportunidades de este certamen (2004, 2005, 2006, 2007, 2008), pasará por el quirófano para una nueva operación de rodilla. A sus 40 años, se va acercando el final de su carrera, pero deja pasar una ¿última? oportunidad de jugar en el cemento estadounidense.

Otra baja sensible es la de Rafael Nadal, campeón en cuatro ocasiones del US Open (2010, 2013, 2017, 2019). Al mallorquín lo tiene a maltraer una enfermedad congénita en su pie izquierdo, el síndrome de Müller-Weiss, el cual no puede ser operable, ya que de lo contrario, no podría volver a correr, según explicó el especialista Gilbert Versier en una nota para el diario L'Equipe. Así, se bajó del último Grand Slam de este 2021 y de toda la temporada.

El cuadro masculino también se quedó sin el último campeón, Dominic Thiem. El austríaco comunicó recientemente a través de sus redes sociales que padece una lesión en su muñeca derecha, que lo obligará a usar una férula por varias semanas. Así le dice adiós a su temporada y a las chances de defender su título.

A estas ausencias también se le suman otras que ya vienen siendo una constante a lo largo de este año. Este es el caso del argentino Juan Martín del Potro, campeón del US Open en 2009. Si bien Delpo ya está volviendo a hacer tenis de forma intensa luego de su cuarta operación de rodilla, todavía le falta para volver a los primeros planos y su recuperación le demandará más tiempo. ¿Podrá volver para el final de la temporada? Esperemos.

Y la ausencia confirmada más reciente para este US Open 2021 se da en el cuadro femenino. Quizás, es la más sensible por tratarse de una leyenda de este Grand Slam. Serena Williams, ganadora en seis ocasiones de este certamen (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014), también será baja debido a unas molestias en los isquiotibiales, que viene aquejando desde su última participación en Wimbledon.