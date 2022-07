Novak Djokovic es de nuevo finalista de Wimbledon, es el único del Big 4 que puede mantener una racha de campeonatos de 21 años, nunca nadie fuera de los cuatro nombres más importantes del tenis en las últimas dos décadas ganó el torneo, Roger Federer (lesionado), Rafael Nadal (lesionado), Andy Murray (lesionado), y Novak Djkovic ¡finalista!

En semifinales superó a Cameron Norrie, el británico que quiso pelear la corona en su tierra, pero enfrente le tocó el rival más duro de todos en esta superficie, aunque se quedó con el primer set, se le hizo imposible superar a Nole cuando el serbio se metió en el partido y con algo más de dos horas y media de partido, Novak lo superó por 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4.

Para Novak Djokovic este es un torneo especial, en un año complejo, donde no pudo jugar el Abierto de Australia por no vacunarse ante el COVID, y en medio de la polémica de Wimbledon de no permitir a los tenitas rusos, entre ellos Daniil Medvedev, el serbio sintió que esta era su oportunidad y la aprovechó.

Djokovic se mete en su final número 32 de un Grand Slam y va por su título 21 ante Nick Kyrgios para acortar distancias con Rafael Nadal (22), que no pudo jugar la final del torneo por una lesión muscular en el vientre y ahora todo parece estar allanado para Nole en Londres.

"Va a haber emociones, muchas, vamos a sacar fuegos artificiles desde la cancha. Es un gran sacador del tenis y Kyrgios juega muy bien, es otra final en Wimbledon para mí, ojalá que la experiencia juegue a mi favor", dijo Novak Djokovic al salir de la centenaria cancha principal del All Enland Club.