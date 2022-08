Tras la baja de Novak Djokovic por no tener la vacuna contra el Coronavirus, la organización del US Open brindó un comunicado sobre la situación del serbio.

Novak Djokovic no jugará el US Open 2022, ya que no puede a ingresar a los Estados Unidos por no tener la vacunación contra el Coronavirus. Ante esto, la organización del certamen brindó un comunicado. A continuación, los detalles.

"Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el US Open. Gracias #NoleFam por sus mensajes de amor y apoyo. ¡Buena suerte a mis compañeros jugadores! Me mantendré en buena forma y con un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. ¡Hasta pronto, mundo del tenis!", escribió Nole en Twitter.

+¿Qué dijo la organización del US Open sobre Djokovic?

Después de confirmarse la ausencia de Djokovic, el US Open hizo público un comunicado: "Djokovic es un gran campeón, pero desafortunadamente no puede competir este año al no poder ingresar al país, debido a las normativas de vacunación del gobierno federal. Esperamos darle la bienvenida el 2023".