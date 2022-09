El mundo del tenis quedó sorprendido el lunes luego de que Daniel Elahi Galán derrotará a Stefanos Tsitsipas por 6-0, 6-1, 3-6 y 7-5 en la jornada inaugural del US Open 2022. El colombiano nunca había vencido a un integrante del Top-20 y tampoco registraba partidos de cuadro principal en el Grand Slam que se desarrolla en New York, Estados Unidos.

"Estoy muy orgulloso. Me preparé toda la vida para jugar en canchas como esta. Estoy contento de jugar así y de haber ganado. No tengo tanta experiencia a cinco sets. No es fácil mantener la intensidad y la concentración tanto tiempo, pero estuve jugando bien y me mantuve a pesar de todas las cosas que pasaron", declaró Daniel Galán luego de hacer historia ante el griego.

Pero la estadía del tenista colombiano en el US Open 2022 continúa. Este miércoles, Daniel Elahi Galán superó al australiano Jordan Thompson por 6-3, 2-6, 3-6 y 6-3, en casi cuatro horas de partido. ¿Con quién se medirá en tercera ronda? El próximo rival del nacido en Bucaramanga se se definirá entre el español Alejandro Dadidovich o el húngaro Márton Fucsovics.

¿Quién es Daniel Elahi Galán?

Daniel Elahi Galán Riveros es un tenista profesional colombiano nacido en Bucaramanga el 18 de junio de 1996. A lo largo de su carrera ganó ATPChallenger. Por otro lado, en Grand Slams sus mejores actuaciones fueron en Roland Garros 2020, Wimbledon 2022 y US Open 2022 (lo máximo que llegó fue a tercera ronda). ¿Logrará seguir avanzando en Estados Unidos y hacer historia?