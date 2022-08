"Si hoy tengo que elegir entre agrandar mi CV en el tenis o construir mi familia, elijo lo segundo. Estoy desgarrada, no quiero que esto termine pero, al mismo tiempo ,estoy lista para lo que viene. Me encanta jugar, pero no lo puedo hacer para siempre. Disfrutaré las próximas semanas", así, Serena Williams anunció su despedida del tenis.

Pese a esto, la ganadora de 37 títulos de Grand Slam (23 en singles y 14 en dobles) está en actividad y disputando el WTA 1000 de Montreal. A continuación, te contamos cuándo será su despedida.

+¿Cuál será el último torneo de Serena Williams?

Aunque todavía no esté confirmado, todo indica que Serena Williams se despedirá de la actividad profesional en el próximo US Open, que se llevará a cabo desde el lunes 29 de agosto hasta el domingo 11 de septiembre.

Además de ser local, es un torneo emblemático para Serena, ya que lo ganó en ocho ocasiones (seis en singles y dos en dobles).