El segundo Grand Slam de la temporada ya está en marcha y los mejores tenistas del planeta están en París para afrontar Roland Garros. El mítico certamen de polvo de ladrillo busca a su nuevo rey y este domingo inició el cuadro principal con 128 aspirantes.

Aunque Rafael Nadal está ausente por lesión, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz aparecen como los principales candidatos al título. A pesar de que los líderes del Ranking ATP son absolutos favoritos, el resto de los tenistas pondrá lo suyo en la capital francesa para escalar lo máximo posible en uno de los escenarios más importantes del deporte.

Este lunes, Thiago Tirante (153°), proveniente de la qualy, consiguió un batacazo al derrotar por 6-2, 4-6, 6-3 y 6-4 al neerlandés Botic Van De Zandschulp (31°) y se metió en la segunda ronda. Además, significó la primera victoria en el Circuito ATP para el argentino, pero algo impensado ocurrió.

Es que, con su servicio y 40-30 en el marcador, la devolución de su rival quedó en la red, pero Tirante no se percató que había ganado el punto de partido. Mientras Van De Zandschulp se acercaba a la red para saludarlo, el de La Plata continuaba concentrado buscando las toallas para continuar con la batalla tenística.

“Me di cuenta cuando me fui a secar con la toalla, lo veo a él para saber si estaba tenso o no y estaba en la red dándome la mano. Yo no lo podía creer, pero muy feliz. De a poco voy a ir cayendo. Voy a seguir, ojalá mostrando este nivel“, le explicó a ESPN el tenista de 22 años, que jugará ante Zhizhen Zhang (71°) en la siguiente ronda.