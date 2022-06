El rey del Calcio empieza a moverse en medio de un mercado de fichajes donde Italia todavía tiene mucho por decir. Mientras desde Inter sueñan con Romelu Lukaku y Juventus cierra los últimos flecos de la operación Ángel Di Maria, desde AC Milan miran a los descartes del PSG de Kylian Mbappé para asaltar el Parque de Los Príncipes con una triple operación que rompa con todo lo visto hasta aquí.

Zlatan Ibrahimovic seguirá liderando desde la sombra, RedBird ya es una realidad y Divock Origi pondrá la firma en las próximas horas. Milan arranca su mercado de fichajes con decenas de nombres, pocos movimientos y el deseo de seguir viviendo entre la sostenibilidad económica y un equipo competitivo. Paolo Maldini sueña con tres nombres.

No hay otro tema en Francia que no sean los descartes y salidas que tendrá PSG en las próximas semanas. Los informes de Luis Campos liquidan a 10 jugadores de un club donde se vienen cambios de peso y en el que Milan quiere pescar para potenciar su plantilla. Conscientes de que Qatar no pedirá mucho dinero, Paolo Maldini lidera una ofensiva que en la Gazzetta dello Sport ven más que viable.

Julio, fecha clave

Thilo Kehrer, Julian Draxler y Abdou Diallo son los nombres filtrados por el medio transalpino para definir lo que podría ocurrir a mediados del séptimo mes del año. Desde la Gazzetta dello Sport no dudan: dichos futbolistas podrían llegar a San Siro por una suma cercana a los 25 millones de euros que supondría la primera gran inversión rossoneri de cara al mercado.

Si bien por estas horas Paolo Maldini pone rumbo a Madrid para negociar por el futuro de Marco Asensio, desde Italia aseguran que los planes del director deportivo van mucho más allá de la capital española. Milan empieza a moverse en un mercado donde esperan poder invertir algo más de 60 millones de euros.