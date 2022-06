Son tiempos agitados para FC Barcelona. En medio de todos los rumores de mercado y las disputas con LaLiga a causa del límite salarial, se ha disparado un nuevo escándalo sobre una de sus figuras. Gerard Piqué ha vuelto a generar revuelo, en esta ocasión por una supuesta infidelidad.

Gerard Piqué está, una vez más, en el ojo de la polémica. Sin embargo, en esta ocasión no se trata de algún cruce con la prensa o algún escándalo relacionado con su carrera empresarial. El defensor estaría teniendo problemas con su esposa, la cantante Shakira.

Fue la periodista Laura Fa en su podcast Mamarazzis la que destapó el escándalo. "La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar. Eso es así. Ha ocurrido. Por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero eso ha pasado".

La posible separación de Piqué y Shakira se venía especulando desde hace algunas semanas. La pareja había dejado de aparecer junta en redes sociales. La periodista señaló que esta también sería la razón por la cual distintas personas habrían visto al jugador en un departamento de soltero en la calle Muntaner de Barcelona.

En sus redes, Shakira mostró su viaje a Ibiza con sus hijos, a donde habría acudido sin el jugador del equipo azulgrana. Esto refuerza los rumores que indican a una posible separación del matrimonio. Muchos incluso han relacionado su último single "Te felicito" con su posible crisis familiar.

"Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso" es un fragmento de la letra de la última canción de la colombiana, la cual interpreta en colaboración con Rauw Alejandro.

Laura Fa también asegura que el futbolista catalán ha estado acudiendo a fiestas de forma recurrente con el también jugador del plantel azulgrana, Riqui Puig. "Se le ha visto acompañado de otras mujeres" añadió la periodista sobre el tema.

¿Cómo les afecta?

Quien parece en peor posición en este momento es sin duda la cantante colombiana. Vale recordar que Shakira enfrenta problemas con Hacienda, luego de que la Fiscalía decidiera investigar un presunto fraude fiscal por unos 14,5 millones de euros.

Por su parte, Gerard Piqué continúa con su carrera en FC Barcelona, enfrentando las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción por el escándalo de los audios. Sin embargo, esto podría no tener un impacto en su carrera deportiva.