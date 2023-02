Por estos días el FC Barcelona ocupa las portadas de los principales medios de España, al destaparse que contrató al exárbitro José María Enríquez Negreira entre 2016 y 2018, años en el que este ocupó el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), para que los informara a los culés sobre el accionar de los jueces que les designaran en cada partido.

A raíz de este escándalo -del cual LaLiga ya avisó que no sancionará deportivamente al Blaugrana, pues la causa se encuentra prescrita desde el 2021- emergió una entrevista que el excolegiado le brindó a Radio Marca en septiembre del 2018, en la previa de un derbi que el Real Madrid y el Atlético de Madrid jugaron en el Santiago Bernabéu.

En el contacto con el medio de comunicación español, José María Enríquez Negreira reconoció que, al haber nacido en Cataluña, su favoritismo se inclinaba hacia los equipos que pertenecen a esa región, frase que hoy toma mayor trascendencia dada la polémica que nació de las noticias recientes entorno al Fútbol Club Barcelona.

"Ahora soy de los tres catalanes -en alusión al FC Barcelona, RCD Espanyol y Girona FC- porque como catalán quiero que ganen los míos. Ahora, eso no quita que si ganan de regalo o mal hecho, diga: 'ey esto no está bien, esto no está mal'. Lo lógico es que soy catalán, no voy a arrepentirme de ello, faltaría más, pero eso no quita que quiera que ganen. Pero cuidado, el otro día vi un partido del Barça, merecía perder y perdió. Si juega muy mal, pues que juegue mejor", comentó Enríquez Negreira.

Por otra parte, de la entrevista se puede extraer otra respuesta que por estas horas llama aún más la atención, respecto a si en ocasiones recibió alguna propuesta indecente: "Alguna ha habido, alguna ha habido... pero se ha zanjado enseguida. No le hablo de un equipo, le hablo de gente ajena al equipo. Fue una vez y no entraron a mi vestuario. Es que en mi vestuario no entraba nadie".