"Estoy avergonzado, no me había dado cuenta de que estaba pasándome de la raya", explicó al entregar su renuncia en Ajax.

Como líder de la Eredivisie y bien perfilado hacia los octavos de final de la Champions League, el momento futbolístico de Ajax es impecable. Los objetivos y las expectativas de cara al final de la temporada son enormes y los dirigidos por Erik ten Hag quieren seguir sumando gloria.

Sin embargo, no todo es positivo alrededor del club por estos días. Es que en la noche del domingo, la institución lanzó un comunicado en el que se anuncia que Marc Overmars dejará su puesto como Director de Fútbol por haber enviado mensajes desubicados a mujeres del club.

"Marc Overmars, dejará el Ajax con efecto inmediato. Tomó esta decisión después de discusiones en los últimos días con el Consejo de Supervisión y el CEO. Una serie de mensajes inapropiados enviados a varias compañeras durante un período prolongado de tiempo subyacen a su decisión de dejar el club", expresó el comunicado.

El exfutbolista de Ajax y de Barcelona, entre otros, también se manifestó en la publicación del equipo: "Me avergüenzo. La semana pasada me enfrenté a informes sobre mi comportamiento. Desafortunadamente, no me di cuenta de que estaba cruzando la línea con esto, pero eso me quedó claro en los últimos días. De repente sentí una enorme presión".

Y continuó: "Me disculpo. Ciertamente, para alguien en mi posición, este comportamiento es inaceptable. Ahora veo eso también, pero es demasiado tarde. No veo otra opción que dejar el Ajax. Esto también tiene un gran impacto en mi situación privada, por eso les pido a todos que me dejen en paz a mí y a mi familia".

Overmars, que se ganó la fama como futbolista al convertirse en uno de los mejores extremos de su era, se desempeñaba como Director de Fútbol de Ajax desde el 2013 y, recientemente, se le había extendido el vínculo hasta 2026, algo que no terminó siendo viable por la actual situación.