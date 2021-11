Ajax, que posee a Edson Álvarez, Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez en sus filas, estará chocando contra Go Ahead en la duodécima jornada por la Eredivisie.

Ajax vs. Go Ahead EN VIVO por la Eredivisie: Fecha, horario y canales de TV

Dentro de lo que es la continuidad del fútbol neerlandés, en este caso correspondiente a la duodécima jornada de la Eredivisie, el campeón defensor Ajax, donde Edson Álvarez estará entre los convocados, se mide ante el Go Ahead Eagles. Dicho partido tendrá lugar en el Johan Cruyff Arena este domingo 7 de noviembre. A su vez, contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de Star+ hacia Latinoamérica y ESPN 2 en México.

Comenzamos por la realidad local, con un equipo que está volviendo a ser aquel que en 2019 atrajo la mirada de todos por su actuación en Champions, competición donde los de Ámsterdam vienen de ganarle 3-1 a Borussia Dortmund para asegurar los octavos de final y prácticamente el primer lugar a dos fechas de terminar. En el ámbito doméstico, el cuadro que posee a los argentinos Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico lleva tres partidos sin perder con dos victorias y un empate, siendo el 0-0 con Heracles lo más reciente. Los liderados por Erik ten Hag están punteros con 26 unidades, dos más que el escolta PSV.

Mientras que del otro lado llega un conjunto recientemente ascendido que está en su mejor momento desde que retornó a la primera división. Las "Águilas" llevan cuatro partidos sin caer con un empate y las recientes tres victorias en fila, resaltando el 4-3 que lograron la semana pasada ante Fortuna Sittard. Ante ello, los comandados por Kees van Wonderen están novenos con 16 puntos, a 10 de su rival de turno.

No se ven las caras desde el 7 de mayo del 2017, en la goleada 4-0 que Ajax ejerció como local gracias a los tantos de Justin Kluivert, Kasper Dolberg, Frenkie De Jong y Mateo Cassierra. Oficialmente, Go Ahead no triunfa contra su rival de turno desde el 25 de febrero de 1978, en la victoria por la mínima gracias al gol de Jo Körver. Las "Águilas" nunca ganaron en su historia liguera dentro del Johan Cruyff Arena

Día y horario: ¿cuándo se miden Ajax vs. Go Ahead por la Eredivisie?

El encuentro entre Ajax vs. Go Ahead se llevará a cabo este domingo 7 de noviembre en el Johan Cruyff Arena.

Horario y canal de TV según cada país: