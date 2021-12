Real Madrid consiguió un importante triunfo ante Real Sociedad este sábado para sacarle aún más ventaja a uno de sus perseguidores en La Liga. Sin embargo, no todas fueron buenas noticias en la tarde que terminó 2-0 con los goles de Vinícius Júnior y Luka Jovic.

Justamente el delantero serbio tuvo la posibilidad de disputar minutos por una desafortunada acción. A los 16 minutos de la primera parte, Karim Benzema sintió una molestia y debió ser sustituido. El Merengue se quedaba sin su principal figura.

Carlo Ancelotti, el entrenador del equipo blanco, perdía a su goleador y capitán y la preocupación invadía al cuerpo técnico. Es que Real Madrid tiene dos compromisos importantes en la próxima semana. El martes enfrentarán a Inter de Milán en el cierre de la fase de grupos de la Champions League.

El duelo entre el Merengue y los del norte de Italia tiene como motivación la clasificación en primera posición de cara a octavos de final. El otro choque fuerte es en el marco de La Liga el próximo domingo ante Atlético de Madrid. No sólo tiene como condimento ser el derbi de la capital española, si no que los de Cholo Simeone están en el pelotón de escoltas.

Los primeros exámenes a Benzema arrojaron que no tiene roturas en los izquiotibiales, pero este lunes le harán análisis más detallados para conocer cuánto tiempo estimado tendrá de recuperación, informó As. El francés no estará por el torneo internacional el martes, pero no se descarta su presencia ante el Atleti.