El mercado de fichajes se sigue moviendo en el viejo continente y trae como gran protagonista del día a un hijo del nuevo mundo que pide un salto a gritos rumbo a la élite. Se habla de un interés fuerte por Alexis Mac Allister que se encuentra valuado en cifras cercanas a los 100 millones de euros. Brighton aguarda por ofertas de la Premier League.

El ex Boca Juniors y Argentinos se encuentra fraguando una de las mejores temporadas de su carrera. Campeón del mundo junto a Lionel Messi y Lionel Scaloni en Qatar 2022, Alexis Mac Allister supone ahora mismo uno de los nombres puntuales que la clase media de la Premier League espera poder situar en los principales clubes del viejo continente. No se aceptarán ofertas a la baja.

En un tramo de la temporada donde empiezan a negociarse algunos de los principales traspasos del viejo continente, desde Relevo desvelan que el argentino de 24 años tendrá pronto bajo sus manos una oferta para comandar la medular de uno de los principales clubes del Reino Unido. Alexis Mac Allister tendrá competencia, pero se pretende darle un lugar protagónico en uno de los conjuntos más icónicos de la primera división inglesa.

El plan B de Merseyside

Para entender esta historia hay que situarse en el Signal Iduana Park, donde medios como The Times confirman que Liverpool se encuentra a un paso de retirarse de la operación para fichar a Jude Bellingham. Las alternativas de Jürgen Klopp para reforzar un centro del campo golpeado en los últimos meses, desde Alexis Mac Allister hasta Mason Mount (Chelsea), (Wolverhampton), Moisés Caicedo (Brighton) y Yuri Tielemans (Leicester).

Eso sí, se espera que por el Amex Stadium, tal y como apuntan desde The Sun, no se acepten ofertas por menos de 100 millones de euros para dejar que Alexis Mac Allister emprenda rumbo a nuevos destinos en el viejo continente. El volante de la Albiceleste empieza a convertirse en el plan B de Jürgen Klopp para el verano. Brighton no regalará a sus estrellas.