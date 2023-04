Los Merengues empiezan a mirar al verano con grandes objetivos, así como a un mercado de fichajes que a mediados del 2024 ofrece posibilidades de todo. Un ex Barcelona gusta de gran manera en Real Madrid.

Real Madrid pone sus ojos en un ex Barcelona: "Quiero volver a España"

Real Madrid sigue mirando al futuro. A horas de comenzar su eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Champions League ante Chelsea, reportan como los Merengues se encuentran al tanto de la situación de un ex Barcelona y que se empieza a sondear su arribo al Santiago Bernabéu. Termina contrato en 2024 y ya ha dicho que quiere volver a España.

Mientras espera novedades por Jude Bellingham y resuelve algunas de las renovaciones de pesos pesados de la plantilla como Luka Modric, Toni Kroos o Karim Benzema, la actualidad del Real Madrid también mira hacía un mercado de fichajes donde reforzar el ataque se ha convertido de momento en una tarea tan difícil como costosa. No todos los nombres valen y el 2024 está destinado a ser el año de la gran inversión.

Hasta ese momento habrá que buscar oportunidades y desde Relevo afirman que los Merengues han empezado a sondear una al centro de Europa. Se trata de uno de los mejores jugadores del torneo, de un hijo del Barcelona y de un futbolista que de momento se niega a renovar su contrato en uno de los clubes más polémicos del fútbol alemán. Gusta su polivalencia y deseos públicos de regresar a España.

¿De La Masía al Bernabéu?

Dani Olmo, jugador del RB Leipzig y ex canterano del conjunto culé es el nombre aportado por Relevo como ese que empieza a hacer ruido en un Real Madrid donde ya se contactan con su entorno pensando en el verano. La idea de los Merengues pasaría por contratarle como agente libre en 15 meses u ofertar cifras en verano del 2023 que no puedan ser rechazada por un Leipzig en riesgo de perderle de manera gratuita desde el próximo 1 de enero.

"Tengo contrato hasta 2024. Ahora mismo no pienso en eso, sólo en los próximos partidos. Tenemos tres competiciones por delante. Las cosas suceden tan rápido en el fútbol, las cosas pueden cambiar todo el tiempo. Tengo mi asesor que se encarga. Yo sólo me enfoco en el fútbol…Quiero volver alguna vez a España”, sus palabras a BILD hace algunas semanas que Real Madrid no ignora.