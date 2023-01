El racismo vuelve a ser el punto de atención en el mundo del fútbol tras lo ocurrido con Vinicius Jr. en el encuentro de Real Madrid ante Valladolid del pasado 30 de diciembre. LaLiga se ha pronunciado al respecto y el entrenador, Carlo Ancelotti ha dado su opinión en conferencia de prensa.

Una vez más, Vinicius Jr. ha sido blanco de insultos racistas. El último episodio de discriminación contra el futbolista de Real Madrid fue el pasado 30 de diciembre, en la visita del equipo merengue al Estadio José Zorrilla por LaLiga. En las redes sociales se han viralizado los videos en los que se escuchan perfectamente los epítetos racistas contra el atacante.

"LaLiga ha detectado insultos racistas de alguna persona, desde la grada del estadio de Zorrilla, publicados en redes sociales. Estos hechos serán denunciados ante la Comisión Antiviolencia y la Fiscalía de delitos de odio, tal y como se ha hecho en otras ocasiones en las que LaLiga, tras investigar conductas racistas dentro y fuera de los estadios, ha liderado la lucha contra este tipo de actos" dice el comunicado de la organización.

Palabras de Ancelotti

Luego de que Vinicius se quejara de lo ocurrido en sus cuentas oficiales y que LaLiga emitiera su comunicado, llegaron las preguntas para Carlo Ancelotti en la conferencia de pensa previa al encuentro de Real Madrid ante Cacereño por la Copa del Rey.

"No entro en este tema. Como he dicho, no es un problema de LaLiga sino general y cultural. Para mí la sociedad no tiene la educación que tiene que tener. No me focalizaré en Vinicius, LaLiga o las sanciones. Hay que pensar en algo más grande. El racismo y la xenofobia son temas muy serios. Para mí, tolerancia cero en este tema" dijo el DT.