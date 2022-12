Atlético de Madrid quiere reforzar el ataque y busca figuras que se integren rápidamente al sistema que impone Diego Simeone. En este sentido, el diario Marca puso bajo la órbita del club al 'Panda' Borja Iglesias, actual goleador de Real Betis. El interés por el delantero es real, pero las condiciones económicas complican cualquier posible operación.

Los 'Colchoneros' quieren revolucionar el mercado español y lograr el fichaje de Borja Iglesias sería un verdadero golpe. Con la salida ya concretada de Matheus Cunha y la posible de Joao Félix, el club quiere algún futbolista para reforzar la posición. Sin embargo, lo económico dificulta cualquier operación.

Por Cunha, el 'Atleti' no recibió dinero, ya que fue cedido hasta final de temporada al Wolverhampton, club que podrá ejecutar la opción de compra de 40 millones de euros para mitad de 2023. En tanto, por Joao Félix, no hay ofertas concretas, pero está claro que en el Metropolitano podrían pedir una cifra que ronde los 100 millones de euros, para recuperar el capital invertido en el joven portugués.

Si la salida de Joao Félix se concreta por una venta, entonces Atlético de Madrid sí tendría el suficiente dinero para comprar a Borja Iglesias. Caso contrario, la operación no corre. Desde los 'rojiblancos' no tienen suficiente dinero para efectuar cualquier fichaje sin recibir algún resarcimietno a cambio. ¿La postura de Betis ante la posible salida de su goleador? En principio, no quieren perder jugadores en el mercado invernal, pero ante los apuros económicos que sufre considerarían cualquier oferta superior a los 45 millones de euros, según reportó Goal.

Actualmente, el 'Panda' Iglesias tiene contrato vigente con Real Betis hasta junio de 2026. En declaraciones a El Chiringuito, el goleador dijo estar "feliz" en el club bético. "A día de hoy no tengo nada de qué hablar. Estoy centrado en el Betis, en el jueves, en volver a disfrutar de nuestra afición, de nuestro estadio y a ganar", supo contestar cuando fue consultado por el interés del 'Atleti'. Así, el posible fichaje está complicado, pero todo puede cambiar cuando empiece enero.