Inicia el año 2022 y los rumores de mercado no paran. Uno de los nombres que ha estado llevándose la atención de todos es Álvaro Morata. El delantero de Atlético de Madrid, ahora cedido en Juventus, ha sido fuertemente vinculado a Barcelona. Ahora ha salido el entrenador, Massimiliano Allegri a aclarar la situación con el jugador.

Han sido días agitados en el entorno de Álvaro Morata. El delantero español es uno de los jugadores pretendidos por Xavi Hernández para la delantera de Barcelona, pero para conseguirlo debía cerrar un acuerdo tanto con Juventus como con Atlético de Madrid, ya que la ficha pertenece a los colchoneros.

Fue hace solo unos días que la prensa española dio por hecho que había un acuerdo total para que Morata rompiera con su cesión en Juventus para ir también a préstamo al Camp Nou. Sin embargo, desde Italia reportaban que el acuerdo no se cerraría hasta que los bianconeri consiguieran un reemplazo.

No se mueve de Turín

Ahora, en la previa de la Fecha 20 de la Serie A, Massimiliano Allegri atendió a la prensa. El entrenador del equipo bianconero fue cuestionado por los rumores en torno al atacante y su respuesta fue muy clara. El artillero no dejará Turín en este mercado de pases.

"Álvaro es un jugador importante y estoy contento. He hablado con él y le he dicho que no se va, a pesar de los rumores, así que se queda con ilusión" fueron las palabras de Allegri en la conferencia previa al partido clave ante Napoli por la Serie A, despejado así todos los rumores.