En Barcelona está claro que el gran '9' que quiere Xavi Hernández es Álvaro Morata. Desde hace algunos días, el nombre del atacante español ronda por el Camp Nou y, si bien hay buena predisposición para su llegada, hay varias trabas. La principal tiene que ver con la Juventus, que no está dispuesto a desprenderse de su delantero... por ahora.

Según el diario AS, Morata ya le dio el "ok" a Barcelona para llegar como delantero en este mismo mercado de invierno. Atlético de Madrid, dueño de la ficha del jugador, también ha dado su bendición para la operación, pero es en Juventus donde radica el mayor problema, ya que en Turín, todavía no quieren dejar salir al español.

El citado medio asegura que Juventus no quiere dejar salir a Morata hasta tanto no llegue un centrodelantero al equipo. Además, la 'Vecchia Signora' tiene partidos importantes en enero como la Supercopa de Italia ante Inter el próximo día 12 y Massimiliano Allegri no lo quiere dejar ir hasta no tener a un nuevo delantero que ocupe su lugar. El propio técnico ya se le hizo saber al jugador.

¿Luis Suárez puede ayudar a Barcelona con Morata?

Según Tuttomercatoweb, Luis Suárez puede ser el delantero que destrabe la situación de Morata. El uruguayo es uno de los delanteros que Allegri quiere en Juventus. Su llegada le permitiría al atacante español salir del conjunto turinés y llegar al Camp Nou. Es el último nombre que arribaría al Camp Nou por pedido de Xavi Hernández.

Sin embargo, en la posibilidad de que Suárez vaya a la Juventus también surgen problemas. En primer lugar, la pretensión de Atlético de Madrid, quien no dejaría ir a su goleador. En segundo término, la prioridad del uruguayo está en irse a la MLS luego de su etapa en el 'Colchonero'. Y, por último, es difícil que en Turín pueden adquirir a Suárez debido a la delicada situación financiera del club, que también está siendo investigado por la justicia italiana. De todas maneras, la posibilidad está.