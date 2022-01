FC Barcelona quiere mejorar la imagen que dejó en el 2021. Y este 2022 arrancó con mucha actividad en el mercado. El objetivo del entrenador Xavi Hernández y de la directiva encabezada por Joan Laporta es reestructurar la plantilla para poner al conjunto 'azulgrana' en lo más alto, como pasó en años anteriores.

Para reestructurar el equipo, el Barça ya ha hecho ruido en el mercado con algunos fichajes y apunta a otros nombres importantes. Sin embargo, la plantilla todavía tiene ciertos futbolistas que no son tenidos en cuenta y podrían salir. Además, la directiva espera por ciertas renovaciones y escucha también ofertas. Todo lo que tienes que saber sobre el mercado del conjunto catalán, a continuación:

EL MERCADO DE BARCELONA

Altas confirmadas

Dani Alves: es el primer jugador que llegó en la era Xavi Hernández, en noviembre pasado. El brasileño llega con el salario mínimo para tratar de dar una mano en la reestructuración de la plantilla. Ya ha sido inscrito en LaLiga y está por debutar oficialmente.

Ferran Torres: su fichaje fue anunciado a principios de este 2022, aunque todavía no ha sido inscrito debido a que el Barça todavía debe ajustar su masa salarial para hacerlo. Es el delantero que Xavi Hernández pidió para renovar el ataque.

Bajas confirmadas

No tiene

Rumores de altas

Álvaro Morata: el '9' que ha pedido Xavi Hernández para este mercado de enero. El jugador quiere tener más protagonismo de cara a Qatar 2022 y ha dado el 'ok' a Barcelona para su llegada. Sin embargo, Massimiliano Allegri, técnico de Juventus, lo tiene en cuenta y no lo dejará salir hasta tanto no le encuentre un reemplazo. Situación complicada.

Erling Haaland: Joan Laporta ya tendría un pacto con su agente Mino Raiola para negociarlo en el próximo mercado de verano. El noruego podría ser la nueva gran cara del primer equipo a partir de la próxima temporada y el elegido para que lidere a Barcelona a lo más alto de Europa. Sin embargo, habrá que pelear su fichaje con otros grandes como Real Madrid, Manchester United, Manchester City, PSG y Bayern Múnich, entre otros.

Edinson Cavani: su llegada estaba muy encaminada a finales del año pasado, pero Manchester United y Ralf Rangnick le pusieron un freno. De todas maneras, en este mercado invernal todavía está abierta la chance para su fichaje, e incluso no hay que descartarlo para el verano europeo donde será agente libre.

Alexis Sánchez: se mencionó la posible vuelta del chileno, quien supo vestir la camiseta 'azulgrana' entre 2011 y 2014. Su futuro es incierto, aunque a Inter le urge dejarlo ir por su salario. Su experiencia podría ser útil para Xavi, aunque es difícil que llegue.

César Azpilicueta: es el lateral derecho que más gusta para el próximo verano europeo. Termina contrato con Chelsea en junio y no hay novedades sobre una posible renovación. Barcelona lo recibiría con los brazos abiertos para cubrir esta posición clave. Aunque, hay otros equipos, como Atlético de Madrid, que están interesados en sus servicios.

Andreas Christensen: otro jugador que podría llegar como agente libre, ya que termina contrato en junio próximo. Chelsea no considera una renovación y también podría llegar, sobre todo con la posible salida de algunos defensores centrales. Nombre a seguir.

José Luis Gayà: es el lateral izquierdo que más le gusta a Xavi para reforzar esa posición donde cuenta sólo con la vasta experiencia de Jordi Alba y con un joven Alex Balde, que todavía no se ha asentado. Su fichaje costaría unos 20 millones de euros.

Stole Dimitrievski: en El Chiringuito mencionaron el nombre del guardameta de Rayo Vallecano, que podría llegar al club en caso de una posible salida en el arco, como es el caso de Neto. Sus buenas actuación con el conjunto de Vallecas habrían impresionado no sólo al Barça sino también a otros equipos importantes.

Juan Mata: es otra opción que podría llegar en calidad de libre, siempre y cuando logre su salida de Manchester United. Se rumorea que Barcelona lo quiere para reforzar la zona medular, aunque también lo sigue de cerca Real Sociedad.

Rumores de bajas

Ousmane Dembélé: la gran novela por estos días la protagoniza el extremo francés. Barcelona ya ha hecho una oferta de renovación y hasta Xavi presiona para que el jugador haga un esfuerzo y acepte. Sin embargo, su agente se toma su tiempo para resolver su futuro, en vistas de alguna posibilidad de sacarlo del Camp Nou. Su contrato termina en junio y si no renueva, Juventus y PSG están listos para buscarlo.

Philippe Coutinho: Barcelona busca su salida para aligerar la masa salarial de la plantilla. El jugador está dispuesto a salir, aunque sólo considera hacerlo a una liga importante como la Serie A o la Premier League. De hecho, en ésta última, hay varios equipos interesados: Arsenal, Everton y Aston Villa, entre otros.

Sergiño Dest: el estadounidense no ha dado la talla en el Barça y la directiva lo quiere fuera para bajar la masa salarial. Sin embargo, el jugador todavía confía en poder demostrar y quiere quedarse en el club a pelearla. Rechazó todas las ofertas que llegaron por él.

Clément Lenglet: es otro de los jugadores que la directiva espera vender, aunque en este mercado de enero será difícil que ocurra por la falta de ofertas. Todo puede cambiar en el próximo mercado de verano donde sí se aguardan mayores oportunidades para un defensor que ha tenido más malas que buenas en el último tiempo.

Samuel Umtiti: otro jugador en pie de guerra con el club. No ha jugado prácticamente en lo que va de temporada y Barcelona trabaja en su salida, aunque la situación no es fácil por la falta de ofertas. No se descarta que incluso rescinda su vínculo.

Yusuf Demir: Xavi todavía cuenta con el austríaco, aunque desde la directiva quieren poner un alto dado que si juega un partido más, entonces se verán obligados a pagar 10 millones de euros al Rapid Viena para la compra obligatoria de su ficha. No hay convencimiento aún en sus habilidades y, por eso, no ha sido usado en el último tiempo.

Luuk de Jong: se pensaba que sería el primero en salir en el mercado de invierno y hasta se decía que Cádiz sería su próximo equipo. Sin embargo, las lesiones y los casos de Covid en la plantilla le abrieron la chance de ser titular y pagó con gol para la victoria ante Mallorca en el inicio de 2022. Hasta que no llegue un '9', De Jong continuará en Barcelona. De todas maneras, su salida si no se da en enero, se dará a final de temporada.

Neto Murara: el arquero espera un guiño del club para poder salir, ya que quiere tener más oportunidades de atajar, algo que es imposible con Marc-André Ter Stegen como el titular indiscutido. En Brasil lo quieren, aunque habrá que ver cómo puede darse su salida.