Anfield puede suponer un antes y un después en el calendario de Atlético de Madrid. La derrota ante Liverpool mostró una versión deslucida y frágil del equipo de Diego Simeone, que se debe mostrar muy preocupado no sólo por el resultado sino por las falencias que demostró. En este sentido, la defensa es la más apuntada por los medios españoles y eso traerá consecuencias.

Por lo pronto, el 'Atleti' sabe que ante Milan y Porto en las próximas jornadas de la Champions se jugará su suerte. No serán partidos sencillos, ya que ambos equipos han sabido complicar al equipo en los anteriores encuentros. Aún así, son dos finales para los del 'Cholo' y compañía. Y está claro que no podrá repetir la versión que mostró en Anfield o de lo contrario se quedará sin la clasificación a octavos de final.

Pero más allá de lo mostrado en Champions, hay una realidad que también se extiende a lo que se muestra en LaLiga. A Atlético de Madrid le convierten muchos goles. De hecho, entre ambas competencias, según los datos, le han marcado 16 tantos en 15 partidos, es decir una media de un gol por encuentro. Es mucho. Y más si se compara con lo que mostró en LaLiga la temporada pasada cuando hasta la jornada 11 sólo había recibido tres tantos contra los 10 que le marcaron hasta el momento. ¿Qué pasa?

El factor defensa tiene sus argumentos para estar en la mira y no es para menos. Aunque, también hay una certeza y es que Simeone no cuenta con las suficientes variantes. José María Giménez, Mario Hermoso, Felipe y Stefan Savic son los cuatro con los que cuenta el 'Cholo' y tres de ellos son utilizados frecuentemente por el esquema de tres defensores que se ha impuesto en el último tiempo. Ante Liverpool, quien más sufrió fue Felipe, quien parece tener sentenciado su futuro: vence su contrato en junio de 2022 y parece que no renovará.

Atlético de Madrid buscará un defensor en invierno

Con este panorama, más los cambios que deberá ver Simeone para acomodar el equipo, es evidente que en el próximo mercado podría haber novedades respecto a la defensa. El diario AS pone sobre la mesa el nombre de Attila Szalai del Fenerbahce como una opción y en los últimos meses también se había mencionado a Lucas Verissimo de Benfica. Será un tema a seguir en próximas semanas, ya que el 'Atleti' parece haber perdido la solidez en el fondo que tanto lo destacó en el ciclo del 'Cholo'.