Las próximas semanas serán cruciales tanto para Atlético de Madrid como para la selección de Uruguay. Es que estos dos conjuntos tienen un nombre en común que los ha ayudado de lleno en el último tiempo: el preparador físico Óscar Ortega. El Profe está en un gran dilema y deberá tomar una decisión pronto respecto a su futuro tanto en el Atleti como en el combinado charrúa.

El Profe Ortega ha sido uno de los integrantes más reconocidos del cuerpo técnico de Diego Simeone en Atlético de Madrid. Es parte vital del grupo y quien deja la mejor condición física para sus futbolistas. Pero en el último tiempo también estuvo trabajando con la selección de Uruguay desde la llegada de Diego Alonso al banco de suplentes. Varios futbolistas han reconocido su trabajo, sobre todo desde lo mental, para que el combinado rioplatense clasifique a Qatar 2022.

Pero ahora, su futuro está entre ambos conjuntos. Uruguay pretende que Óscar Ortega integre el cuerpo técnico de Diego Alonso en el próximo Mundial de Qatar 2022. En tanto, Simeone presiona para que el Profe se decida, ya que "no quiere tareas a medio rendimiento, o se hacen a full o no se hacen", según expresaron desde Radio Marca. Las "carencias físicas" han sido un problema en la última temporada de Atlético de Madrid y el técnico argentino no quiere que su preparador físico tenga que compartir trabajos.

De esta manera, el Profe Ortega debería tomar una decisión: cumplir su sueño con la selección de Uruguay de ir a Qatar 2022 o mantener su trabajo en Atlético de Madrid. Desde el club español, no hay inconvenientes en que tenga que ir a Qatar con Uruguay, pero el problema pasa por la postura de Simeone. En tanto, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) trabaja para tratar de encontrar una solución a este tema, ya que consideran al preparador físico como una parte importante del grupo para el Mundial.

Según reveló Jugones, Ortega debe viajar a Uruguay en los próximos días donde se espera que resuelva finalmente su futuro. Simeone también espera una respuesta, puesto que con la proximidad hacia la pretemporada debe arreglar la situación de su preparador físico o, en caso de que elija al seleccionado charrúa, buscar uno nuevo.