Ronald Araújo aún no acordó la renovación de su contrato con Barcelona. ¿Qué dijo el presidente del club, Joan Laporta, al respecto?

Si bien Barcelona piensa en los fichajes que pueden venir en el próximo mercado, la situación de algunos futbolistas de la plantilla también se mira de reojo. Varios jugadores están en negociaciones con el club para renovar su contrato, pero de momento no hay acuerdo. Uno de los futbolistas por los que hay gran interés de otros clubes es el uruguayo Ronald Araújo.

El defensor central, que logró el pasado jueves la clasificación al Mundial de Qatar 2022 con la selección de Uruguay, es seguido de cerca por varios grandes, sobre todo de la Premier League. Manchester United, Chelsea y Liverpool son algunos de los clubes que siguen atentos a lo que ocurra con su renovación en el conjunto 'blaugrana'. A día de hoy, no hay acuerdo para estampar la firma en el nuevo vínculo.

Sobre la situación de Araújo, así como también la de otro futbolista por el que se está negociando su renovación como es Gavi, habló el presidente del Barça, Joan Laporta. En una entrevista para El Periódico, el mandatario se pronunció sobre las negociaciones. "Dentro de nuestros niveles salariales, hay un marco en el que se negocia. Va bien. Queremos que se queden y ellos quieren quedarse", explicó.

Sin embargo, Laporta dejó abierta la chance de la salida tanto de Araújo como de Gavi, en caso de que no logren aceptar los términos que imponga Barcelona para sus renovaciones. "El que no desee estar, no habrá problema tampoco", advirtió. De esta manera, el club se pone firme en cuanto a defender sus intereses, aunque seguirán negociando con ambos futbolistas.

Ronald Araújo lleva jugados 33 partidos en toda la temporada con Barcelona y ha anotado cuatro goles, una buena cifra para un defensor. Su último tanto contribuyó a la goleada en el clásico ante Real Madrid por 4-0. El uruguayo jugó como lateral por la derecha, misma posición donde también destacó recientemente con la selección uruguaya. Esto demuestra su versatilidad para jugar tanto en la zaga como en el lateral.