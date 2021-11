El plan de Barcelona empieza a dar sus frutos. La idea de buscar un extremo como sea para enero parece haber decidido a Raheem Sterling a plantarse ante el mismísimo Pep Guardiola para hacerle saber que quiere jugar en el Camp Nou. Manchester City empieza a hacerse a la idea de que perderá a uno de sus extremos.

Sterling tiene decidido dejar Etihad y, si es posible, en este invierno. Las informaciones que llegan desde Inglaterra y que informa el diario Sport dejan a la vista su deseo de jugar en el Barça. Su idea es jugar más en un equipo con aspiraciones, ya que en esta temporada, ha perdido terreno con nombres como Phil Foden o Jack Grealish.

Por eso, según el citado diario catalán, Sterling le ha hecho saber a Guardiola que lo deje ir a Barcelona ante sus aspiraciones de tener más minutos en cancha. Sin embargo, la salida no será fácil, ya que todavía tiene hasta 18 meses de contrato con Manchester City, aunque el jugador ha dado un importante paso al comentarle sus intenciones al técnico catalán.

En las últimas horas, trascendieron las declaraciones de Pep Guardiola sobre la supuesta salida de Sterling. "No me preguntéis a mi por fichajes, no voy a hablar ni ahora ni hasta el final del mercado (...) No es mi trabajo y no voy a responder ninguna pregunta al respecto porque no se lo que va a pasar. Mi única prioridad, y la de Raheem, es preparar bien los partidos", dijo.

El extremo inglés, de 26 años, está entusiasmado con la idea de ser dirigido por Xavi Hernández en este nuevo ciclo de Barcelona. Por lo pronto, su llegada sólo se podría dar mediante una cesión debido a los problemas financieros, aunque desde el club catalán buscarán incluir una opción de compra, algo difícil.