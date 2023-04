Diario AS es el responsable de una información que suponía desde hace semanas el peor de los temores del Barcelona pensando en lo que viene por delante. Pablo Gavi, joya de la cantera y pieza angular de Xavi, se encontraría al tanto de una reunión de su entorno con uno de los principales clubes del fútbol europeo. Alarmas prendidas en el Camp Nou.

La ecuación para la entidad presidida por Joan Laporta es simple: debe liberar 200 millones de euros en límite salarial para la próxima temporada y encontrar la fórmula para poder insertar a Gavi en sus presupuestos actuales antes del 30 de junio. El canterano, renovado hace unos meses, tuvo que volver a ostentar una ficha del filial al ver como Barcelona no podía cumplir con las demandas de LaLiga en estos tiempos por su situación de sueldos y límites de costes de plantilla.

AS apunta que Barcelona trabaja por incluirle en el primer equipo antes de la fecha marcada para evitar un contexto donde el jugador tiene la potestad de dejar la entidad a coste cero desde el 1 de julio. Por supuesto que se cuenta con que Gavi ni mucho menos quiere abandonar el Camp Nou, pero su entorno se ha reunido con una potencia del viejo continente y el medio apunta que no sería la última vez que se verían las casas.

¿A la espera de Luis Enrique?

Iván De la Peña, agente del jugador, se habría reunido con dirigentes del Chelsea tres semanas atrás para recibir la primera propuesta de los Blues para llevarse al canterano del Barcelona para la próxima temporada. El representante, también trabajador de un Luis Enrique que suena por el barrio de Fulham en Londres, artífice de todo lo desvelado por AS hasta aquí.

Gavi, renovado en noviembre hasta 2026, sabe que Barcelona tiene hasta el 30 de junio para que dicho vínculo laboral sea valido ante LaLiga. En caso de que esto no ocurra, desde AS indican que: “Su actual contrato profesional no sería válido y quedaría libre, pudiendo firmar por el Chelsea a coste cero”.